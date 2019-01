Pomsta za kauzu Žarnay? Poslanec loboval u Trnku kvôli prvákom na Polárnej

Župan: Áno, ale práveže sa prihováral, aby nemala vo všetkých odboroch nulu.

21. jan 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Jedinou školou v kraji, ktorá by podľa rozhodnutia košickej župy pre budúci školský rok nemala otvoriť ani jednu triedu prvého ročníka, je zatiaľ Obchodná akadémia (OA) Polárna v Košiciach.

Kraj tento krok zdôvodnil klesajúcim záujmom o školu.

Tá to odmieta a argumentuje spoluprácou so súkromnými firmami.

Škola z kauzy Žarnay

Akadémia je známa aj z kauzy Ota Žarnaya.

Jej dlhoročný učiteľ poukázal pred šiestimi rokmi na plytvanie peniazmi za externé právne služby na škole. Tá mu dala výpoveď.

Snažil sa o odvolanie riaditeľa. Nasledoval súdny proces.

Najvyšší kontrolný úrad neskôr konštatoval, že škola externých právnikov nepotrebovala.

Hovorí sa o údajnej pomste

Po tom, čo Korzár informoval o stopke pre Polárnu, sa objavili názory, že v pozadí by mohlo ísť aj o pomstu za vyhodenie Žarnaya.

Tento bývalý pedagóg je dnes poslancom Národnej rady (Spolu) a má politicky blízko k predsedovi Košického samosprávneho kraja Rastislavovi Trnkovi (nezávislý), ktorý v roku 2017 nahradil vo funkcii Zdenka Trebuľu (Smer).

Župan ale odmieta, že zrušenie prvákov na škole súvisí z kauzou Žarnaya.

Podľa neho prišiel s touto verziou práve riaditeľ Polárnej.

„Riaditeľ tu bol predtým, ako sa definitívne zverejnili čísla. On prišiel s týmto argumentom. Povedal som, že s pánom Žarnayom som za posledný rok rozprával asi dvakrát telefonicky a úplne o iných veciach. Pán Žarnay sa nikdy nijakým spôsobom nedomáhal toho, aby Polárna bola riešená takým spôsobom,“ tvrdí Trnka.

Župan: Riaditeľ nebol potrestaný

Podľa neho sa Žarnay ozval, až keď župa zverejnila čísla prvákov.

„Skôr sa prihováral, aby Polárna nemala vo všetkých odboroch nulu. Vysvetľoval som riaditeľovi, že to spolu absolútne nesúvisí a bude veľmi nešťastné, keď to takto bude šíriť ďalej. On to napriek tomu takto robí. Každý má slobodu prejavu, ale skôr by som podotkol, že riaditeľ nikdy nebol potrestaný za to, čo aj Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, aké tam urobil prešľapy. A ja si skôr myslím, že ten záujem o školu a kvalita tej školy išla dolu práve kvôli týmto veciam,“ vraví Trnka.

„Ak sa máme pozerať, čo bolo tým dôvodom, riaditeľ by mal trošku sebakritickejšie pozerať na svoje pôsobenie vo funkcii, nie zbytočne to otáčať,“ myslí si župan.

Riaditeľ: Také boli reakcie ľudí

Riaditeľ dotknutej školy Peter Ivan hovorí, že Trnkovi spomínal len reakcie ľudí.