Boj so snehom vychádza samosprávy draho. Košice hovoria o vyše trojmiliónovej sume

Východoslovenské mestá musia v rozpočte rátať tiež s peniazmi na čistenie chodníkov.

21. jan 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

VÝCHOD. V uplynulých dňoch zasiahlo východné Slovensko sneženie.

Samosprávy sa museli vysporiadať so snehovou pokrývkou, ktorá komplikovala životy vodičom i chodcom.

Ako sa s odstránením snehu vysporiadali, kto im to zabezpečuje a koľko ich to stojí, zisťoval Korzár v najväčších východoslovenských mestách.

Samosprávy už teraz ohlasujú, že sa im rozpočty na zimnú údržbu navýšia. A to pre novelu, ktorá im určuje starať sa o ďalšie kilometre chodníkov.

Idú rad radom

V Košiciach má sneh na starosti už roky odpadová firma Kosit.

Postupuje pritom podľa operačného plánu.

„Ako najdôležitejšie sú zabezpečované štátne cesty a miestne komunikácie 1. triedy, cesty, po ktorých premávajú linky MHD, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 8 hodín po napadnutí snehu. Potom sa zabezpečujú ostatné miestne komunikácie a chodníky, ktorých prejazdnosť by mala byť ukončená do 24 hodín. Okrem toho sa zabezpečuje aj odstraňovanie snehu z parkovísk, ktorých prejazdnosť má byť obnovená do 24 hodín od napadnutia snehu,“ vysvetľuje vedúci referátu dopravy na košickom magistráte Juraj Cichanský.

Cena určite stúpne

Podľa pôvodných predpokladov bolo na tohtoročnú zimnú údržbu v mestskom rozpočte vyčlenených 2,2 milióna eur.

Radnica už avizuje, že na februárové mestské zastupiteľstvo by mal ísť nový návrh na 3 milióny eur.

I táto suma ešte nemusí byť konečná. Tak ako v iných mestách sa bude odvíjať od počasia.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nez.) od verejnosti a starostov očakáva ich názory na to, ako by mal byť zabezpečovaný rozsah zimnej údržby.

„Môžeme si od Kositu objednávať viac zimnej údržby, no potom budeme musieť ubrať finančné zdroje z iných rozpočtových kapitol. Všetko je otázka nastavenia priorít, či chceme viac dávať napríklad na sociálne služby, budovanie infraštruktúry alebo radšej na zimnú údržbu.“

Dve firmy

V Prešove majú na zimnú údržbu v rozpočte navrhnutú sumu 1,3 milióna eur.

Do tejto sumy už radnica zarátala aj náklady na novovzniknutú povinnosť samospráv odpratávať sneh aj z chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam.

„Prioritne sa čistí centrum mesta a hlavné (líniové) chodníky v mestských častiach. Ďalej sú to chodníky, kde sa sústreďuje najväčší počet obyvateľov – teda sídliská, školy, škôlky, kostoly a pod. Nakoniec riešime ostatné chodníky v meste,“ opisuje koncepciu zimnej údržby Eva Peknušiaková, hovorkyňa mesta Prešov.

Tento harmonogram je v každom z miest obdobný.

Prešovské mestské firmy sa starajú o 170 kilometrov ciest, 250 kilometrov chodníkov, 320 zastávok MHD a 5 nákupných stredísk.