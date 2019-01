Od vraždy policajtov Palackého a Nistora uplynulo 24 rokov

Jeden z bieloruských vrahov dostal 12 rokov, druhý až dvojnásobok.

20. jan 2019 o 20:14 Róbert Bejda

KOŠICE. Piatok 20. januára 1995 sa nezmazateľne zapísal do histórie polície a ostane v pamäti všetkých policajtov, najviac však policajtov z Košíc.

Ako na sociálnej sieti pripomína polícia, v tento deň boli v priamom výkone služby na Adlerovej ulici v Košiciach brutálne zavraždení dvaja košickí kriminalisti - starší seržant Ľubomír Palacký a seržant Ladislav Nistor.

"Počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na predchádzanie bytových krádeží na sídlisku Dargovských hrdinov kontrolovali dvoch podozrivých mužov. Po výzve na predloženie dokladov jeden z mužov vytiahol pištoľ a šesťkrát strelil do Ľubomíra Palackého, ktorý bol namieste mŕtvy. Ladislav Nistor v snahe zabrániť útoku páchateľa bol zasiahnutý jednou strelou do brucha a následne ho páchateľ usmrtil ranou do tyla," uvádza FB/Polície SR.

Tieto vraždy vyvolali mimoriadny ohlas a pobúrenie nielen v radoch polície, ale aj širokej verejnosti.

Minister vnútra povýšil oboch menovaných do hodnosti inšpektorov in memoriam.

"V nedeľu 20. januára uplynulo 24 rokov od ich tragickej smrti. Košickí policajti si uctili pamiatku svojich kolegov položením kvetov pri pamätnej tabuli na mieste udalosti i na ich hroboch. Taktiež sa každoročne koná na ich počesť Memoriál, v rámci ktorého sa policajti z jednotlivých policajných služieb stretli pri futbalovom zápolení," dodáva polícia na svojom facebooku.

Čo sa 20. januára 1995 stalo: Obaja kriminalisti sa v osudný deň zúčastnili preventívno-bezpečnostnej akcie, zameranej na odhaľovanie krádeží bytov s krycím názvom FAB. Na Adlerovej ulici stretli Alexandra Ryženkova a Gleba Zlotnikova, ktorých požiadali, aby sa im legitimovali. Prvý z mužov predložil cestovný pas, druhý, ktorý sa na Slovensku zdržiaval nelegálne, sa nelegitimoval. Aby preverili, u koho boli, policajti cudzincov vyzvali, aby vošli do vchodu a byt im ukázali. Mimochodom, boli v byte, ktorý mal prenajatý občan Sovietskeho zväzu. Neskôr sa v ňom našlo množstvo zbraní, vysielačky a vybavenie, ktoré používajú skupiny organizovaných mafiánov. Deväť výstrelov Všetci štyria vošli do brány číslo 19. Tam sa strhla mela, na konci ktorej ostal Palacký ležať v chodbe a Nistor na trávniku pred vchodom. Obaja mŕtvi, so spolu deviatimi guľkami v tele. Vrahovia sa rozbehli do blízkeho lesa a v Beniakovciach presvedčili náhodného vodiča, aby ich za 600 korún odviezol do Prešova. Vrahovia sa ukryli v byte manželky vtedajšieho bossa podsvetia Róberta Holuba. Keď ich obkľúčili kriminalisti, z bytu vyšli s rukami nad hlavami. Od prvého výstrelu po koniec pátracej akcie uplynulo niečo vyše štyroch hodín. Hoci Krajský súd v Košiciach stanovil termín prvého pojednávania už na november 1995, proces začal o vyše pol roka neskôr. Postaral sa o to Zlotnikov, ktorý vymenil viacerých advokátov a napokon bolo ťažké nájsť takého, ktorý by ho chcel dobrovoľne zastupovať. Na prvom riadnom pojednávaní obaja obžalovaní vypovedať odmietli, preto predseda senátu odcitoval ich staršie výpovede zo spisu. Veľa práce s tým nemal, lebo v prípravnom konaní bol zhovorčivý iba Ryženkov. Súd vypočul desiatky svedkov, niektorých v pozícii utajených. Išlo o očitých svedkov incidentu, preto kvôli zachovaniu svojej bezpečnosti vypovedali vo vedľajšej miestnosti a do súdnej siene bol prenášaný iba ich hlas. Ku slovu sa dostali aj znalci a najmä tí zo "súdneho" opísali, ako asi prišli obete k smrteľným zraneniam. Ryženkov napokon vypovedal Keď sa niekoľkodňové maratóny pojednávaní chýlili ku koncu, Ryženkov požiadal o možnosť vypovedať. Najprv zaklamal, že na Adlerovej ulici si boli hľadať ubytovanie. Keď kráčali po chodníku, stretli svoje budúce obete, s ktorými potom vošli do brány číslo 19. "Policajt Palacký vytiahol pištoľ a požiadal nás, aby sme ukázali, čo máme pri sebe," podal Ryženkov svoju verziu incidentu. "Ja som rozopol bundu a ukázal, že nemám nič. Gleb tiež rozopol bundu, no spod svetra vytiahol pištoľ. Vtedy ho policajt Nistor chytil zozadu za ramená, kolega po ňom skočil spredu a zápasili o tú zbraň. Neviem povedať, či Gleb strieľal hneď, či až keď ho chytili. Všetko prebehlo rýchlo a súbežne. Gleb stále strieľal a keď policajt Palacký spadol na zem, Gleb sa začal vytrhávať z objatia druhého policajta." Ryženkov všetko sledoval z jedného miesta a údajne nevedel, že Zlotnikov má pištoľ. "Keď som videl, že jeden policajt leží na zemi, spanikáril som a chcel utekať preč. Policajt Nistor sa ku mne otočil a mal v ruke pištoľ. Inštinktívne som mu chytil ruku a pritlačil o jeho hruď. Vypadli sme na ulicu, policajt ležal na zemi a ja na ňom. Vystrelil asi päťkrát a ja som mu stále držal ruku, aby ma netrafil. Keď sa vonku objavil Gleb, po krátkom zápase tú zbraň vytrhol. Ja i policajt sme vstali a vtedy do neho Gleb niekoľkokrát vystrelil..." Rozdielne rozsudky Keďže druhý Bielorus vypovedať naďalej odmietal, súd dokazovanie uzavrel a vyniesol rozsudok. Zlotnikov dostal za dvojnásobnú vraždu 24 rokov v III. NVS a Ryženkov za neprekazenie trestného činu tri roky v I. NVS. Po odvolaní prokurátora Najvyšší súd SR odsúdil Ryženkova za vraždu v spolupáchateľstve na 12 rokov. Odkedy sa stal rozsudok právoplatný, obaja Bielorusi sa opakovane snažili o obnovu procesu. Súdy im žiadosti zamietali.