Dankov rekreačný benefit: Zadlžené nemocnice naň hľadajú peniaze

VÝCHOD. „Prínos pocítia okrem zamestnancov aj podnikatelia, štát, mestá či obce," argumentoval predseda Národnej rady a líder SNS Andrej Danko, prečo sa rozhodol uviesť do praxe nový inštitút – príspevok na rekreáciu zamestnancov.

Podotkol tiež, že to pomôže rozhýbať turizmus na Slovensku.

Šéf národniarov svojím nápadom naložil na samosprávy, štátne inštitúcie a súkromné firmy zamestnávajúce viac ako 49 ľudí povinnosť, ktorá im prinesie nové finančné náklady.

Taktiež musia porozmýšľať, ako nový zamestnanecký benefit platný od začiatku januára uvedú do praxe.