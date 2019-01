Vodárne stále nepustili do orgánov Polačeka a Gibódu

Spoločnosť podľa primátora pohŕda uznesením mestského zastupiteľstva.

23. jan 2019 o 12:17 Peter Jabrik

KOŠICE. Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) už takmer poldruha mesiaca nezrealizovala dve rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Košiciach, uvádza sa v tlačovej správe košického magistrátu.

Poslanci na svojom zasadnutí 10. decembra 2018 schválili uznesenie, aby bol do predstavenstva VVS vymenovaný primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Takisto schválili, aby bol do dozornej rady spoločnosti vymenovaný námestník primátora Marcel Gibóda (nezávislý).

Primátor a ani jeho námestník dodnes nie sú členmi štatutárnych orgánov spoločnosti.

Mesto je pritom najväčším akcionárom spoločnosti, keďže vlastní 20,44 percenta jej akcií.

Polaček tvrdí, že sa vzdal podnikateľských funkcií

VVS podľa vedenia mesta svoju nečinnosť pri (ne)vymenovaní Jaroslava Polačeka v liste mestu Košice zo 14. januára 2019 zdôvodnila tým, že jej dozorná rada sa pod vedením Richarda Majzu 28. decembra 2018 uzniesla, že košický primátor nemôže byť zvolený za člena predstavenstva „z dôvodu porušenia zákazu konkurencie, keďže je konateľom spoločnosti s podobným predmetom podnikania v oblasti nakladania s odpadmi“.

Podľa mesta tak urobili napriek tomu, že primátor sa formou notárskej zápisnice ešte týždeň pred rokovaním dozornej rady VVS vzdal všetkých svojich funkcií vyplývajúcich z jeho doterajšej podnikateľskej činnosti.

Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, VVS mestu v liste z minulého týždňa oznámila aj to, že vymenovanie Gibódu, ktorý by podľa uznesenia mestského zastupiteľstva mal vo funkcii člena dozornej rady nahradiť bývalého poslanca Igora Sidora (exŠport do Košíc a na Východ), plánuje uskutočniť až na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Tie sa obvykle konajú v druhej polovici júna.

Primátor nesúhlasí s takýmito obštrukciami zo strany VVS pri výmenách členov štatutárnych orgánov zastupujúcich mesto Košice ako ich najväčšieho akcionára.

Žiada zvolať mimoriadne valné zhromaždenie

V pondelok zaslal predsedovi predstavenstva VVS Stanislavovi Hrehovi list, v ktorom ho podľa stanov spoločnosti vyzval zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, kde sa prerokuje odvolanie Sidora z postu člena jej dozornej rady a zároveň vymenovanie Gibódu za jej člena.

Polaček v rovnaký deň takisto zaslal list aj Majzovi. V ňom ho za mesto požiadal o zvolanie zasadnutia dozornej rady, kde prerokujú jeho zvolenie do funkcie podpredsedu predstavenstva VVS.

V rovnakej pozícii pôsobili v uplynulom volebnom období vtedajší primátor Košíc Richard Raši, jeho nástupca Martin Petruško (obaja Smer) alebo predtým aj exprimátor František Knapík (KDH).

„VVS svojím rozhodnutím pohŕda uznesením mestského zastupiteľstva a nerešpektuje ani rozhodnutie voličov. Tí svojimi hlasmi v novembrových voľbách okrem iného vyjadrili aj želanie, aby mesto urobilo i zmeny v štatutárnych orgánoch tejto spoločnosti. Najvyšší predstavitelia spoločnosti upierajú zvoleným predstaviteľom mesta Košice výkon akcionárskych práv. Okrem toho boli členom dozornej rady ešte pred ich hlasovaním podsunuté neaktuálne informácie o mojej podnikateľskej činnosti. Tú som už ako zvolený primátor nevykonával, o čom musel dobre vedieť aj predseda dozornej rady VVS,“ zdôraznil primátor.

Doplnil, že cieľom vedenia mesta je, aby sa čo najskôr napravil tento neúnosný stav, ktorý výrazne poškodzuje aj mesto a jeho obyvateľov.

„Preto som listom vyzval k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a dozornej rady VVS a musíme čakať, pokiaľ si splnia svoju povinnosť. Mementom je primátor Stropkova Ondrej Brendza, ktorý sa do dozornej rady VVS dostal až 3,5 roka po svojom zvolení za primátora,“ upozornil Polaček.

Polaček kritizuje, že sa chovajú ako v súkromnej firme

Primátor kritizoval aj to, že VVS už dlhodobo patrí k najmenej transparentným spoločnostiam nielen na východe, ale aj v rámci celého Slovenska.

Zdôraznil, že túto spoločnosť pôsobiacu s výnimkou podtatranskej oblasti prakticky na celom východnom Slovensku, považuje za súkromný podnik úzkej skupiny vplyvných ľudí.

Nerešpektovanie vykonania uznesení mestského zastupiteľstva to podľa neho len potvrdzuje.

„Stojím si za tým, čo som už predtým verejne sľúbil, že zastavím akúkoľvek netransparentnosť a vo vodárňach urobíme poriadok. Preto chceme naplniť požiadavku zastupiteľstva a čo najskôr začať vykonávať nielen naše akcionárske práva, ale aj kontrolnú činnosť v hospodárení VVS. Predpokladám, že sa to najvyšším predstaviteľom VVS nepáči, a preto úmyselne blokujú obe nominácie. Odmietame byť rukojemníkmi netransparentných metód, ktoré až doteraz používal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Hreha. Napomáhal mu v tom aj predseda dozornej rady VVS Richard Majza, ktorého mestské zastupiteľstvo ešte v decembri 2018 odvolalo z funkcie generálneho riaditeľa DPMK.“

Nezverejňujú zápisnice

Zatiaľ nevymenovanému členovi dozornej rady VVS a košickému viceprimátorovi Gibódovi sa nepáči, že VVS nezverejňuje zápisnice z rokovania svojich štatutárnych orgánov, štatistiky o elektronických aukciách alebo verejných obstarávaniach.

„Stanovy VVS kvôli zvýšeniu transparentnosti priam volajú po okamžitých zmenách. Veríme, že nám v tom dajú za pravdu aj ďalší akcionári spoločnosti. VVS doteraz verejnosti zatajovala prakticky všetko, čo nemala. My ako zástupcovia mesta v štatutárnych orgánoch spoločnosti sa naopak svojimi návrhmi chceme postarať o to, aby verejnosť bola informovaná o všetkom, čo sa tam deje,“ dodal.

O stanovisko sme požiadali aj vodárne.