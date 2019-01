Vodárne reagujú na kritiku Polačeka: Aj primátor musí rešpektovať zákon

Vraj nevedeli, že sa vzdal súkromných aktivít.

23. jan 2019 o 16:21 Kristián Sabo

KOŠICE. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (VVS) reagovala na kritiku od vedenia mesta Košice.

Vodárne stále nepustili do svojich orgánov primátora Košíc Jaroslava Polačeka a viceprimátora Marcela Gibódu (obaja nezávislí).

Firma tým podľa primátora pohŕda uznesením mestského zastupiteľstva.

Vodárne potvrdili, že 18. 12. 2018 dostali návrh mesta Košice na odvolanie zastupujúceho primátora Martina Petruška (Smer) z funkcie člena predstavenstva, návrh na voľbu Jaroslava Polačeka do funkcie člena predstavenstva, návrh na odvolanie člena dozornej rady Igora Sidora (Šport do Košíc a na Východ) aj návrh na voľbu člena dozornej rady Marcela Gibódu.

Polaček bol konateľom, nemohli vraj konať inak

„Na základe žiadosti zasadla dňa 28. 12. 2018 dozorná rada VVS ako kompetentný orgán a odvolala z funkcie člena predstavenstva Martina Petruška. Zistila, že Jaroslav Polaček je štatutárnym orgánom spoločnosti ODPADservis, s. r. o., a ODPADservis + 3Z, s. r. o. Preto nemohol byť zvolený za člena predstavenstva VVS z dôvodu porušenia zákazu konkurencie podľa Obchodného zákonníka, keďže podľa vtedy aktuálneho výpisu z obchodného registra bol konateľom spoločnosti s podobným predmetom podnikania v oblasti nakladania s odpadmi. Dozorná rada taktiež rozhodla a mestu Košice oznámila, že návrh na odvolanie Igora Sidora a voľby Marcela Gibódu do dozornej rady zaradí predstavenstvo VVS do programu rokovania valného zhromaždenia VVS, a. s., do ktorého výhradnej kompetencie táto žiadosť patrí. VVS, a. s., dostala viac návrhov od svojich akcionárov, preto je logické, že bude postupovať pri ich riešení efektívne,“ uvádza VVS v stanovisku, ktoré nám sprostredkovala Agentúra Penelopa, ktorá vodárne mediálne zastrešuje.

Doplnila, že mesto neoznámilo VVS, že Polaček si je vedomý porušenia zákazu konkurencie a že sa formou notárskej zápisnice vzdal všetkých svojich súkromných podnikateľských funkcií.

„Preto dozorná rada vychádzala len z verejne prístupných informácií.“

Vodárne: Mesto nepožiadalo o mimoriadne VZ

Vodárne zároveň tvrdia, že z ich strany nedošlo k žiadnym obštrukciám voči návrhu mesta a návrh mesta prerokovali v súlade s platnými záväznými a internými normami a informovali o svojom rozhodnutí.

„VVS do dnešného dňa neobdržala žiaden nový návrh mesta na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, respektíve opätovný návrh mesta Košice adresovaný dozornej rade VVS na zvolenie Jaroslava Polačeka do funkcie podpredsedu predstavenstva."

V stanovisku vodární je uvedené, že postupujú v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi a internými normami, vážia si všetky návrhy a podnety akcionárov a rozhodujú o nich prostredníctvom svojich orgánov zákonne, bez zvýhodňovania a uprednostňovania ktoréhokoľvek akcionára spoločnosti.

„Každý akcionár si môže uplatniť svoje akcionárske práva v plnom rozsahu. O návrhu na voľbu člena dozornej rady (Ondrej Brendza je členom dozornej rady) rozhodujú akcionári spoločnosti a nie nejakí 'najvyšší predstavitelia spoločnosti'. Odmietame tvrdenia, že VVS patrí k najmenej transparentným spoločnostiam. Naopak, informuje svojich akcionárov a verejnosť v súlade s platnými právnymi predpismi (napriek obvineniam Magistrátu mesta Košice) a ani sa nespráva ako súkromný podnik úzkej skupiny vplyvných ľudí.“

VVS: Hreha ponúkal stretnutie, Polaček nereagoval

Spoločnosť je ovládaná a kontrolovaná 773 akcionármi, ktorými sú obce a mestá v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

VVS tvrdí, že mesto Košice má právo uplatniť svoje akcionárske práva vo výške 20,44 %, no jeho predstavitelia musia akceptovať, že len v súlade so zákonom, Obchodným zákonníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

„Nejde o mestskú akciovku, pán Polaček nemôže diktovať svoje zámery, musí rešpektovať práva ostatných akcionárov. Rovnako VVS odmieta, že blokuje nominácie mesta Košice. Naopak, svoju nomináciu zablokoval Jaroslav Polaček tým, že v rozpore so zákazom konkurencie podľa Obchodného zákonníka podal návrh na svoje zvolenie za člena predstavenstva VVS, aj keď bol stále v obchodnom registri evidovaný ako štatutár súkromných spoločností. Generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha ponúkol trikrát pracovné stretnutie primátorovi Košíc, aby mu poskytol základné informácie o činnosti VVS. Jeho návrh nebol ani raz akceptovaný. Naopak, primátor komunikuje len s médiami, ktoré sú skôr informované o jeho zámeroch než vodárenská spoločnosť.“

Majú podozrenie, že ich budú chcieť predať

V stanovisku sa ďalej uvádza, že primátor mesta Košice svojimi predvolebnými vyjadreniami a povolebnými vyhláseniami vo forme nekorektných atakov, urážok, vyhrážaní a poškodzovaním dobrého mena spoločnosti VVS vyjadril a cez médiá vyjadruje svoj postoj k aktuálnym členom dozornej rady, predstavenstva a k ostatným akcionárom spoločnosti i k činnosti VVS.

„Bez elementárneho preverenia si situácie neustále zhadzuje a dehonestuje dlhoročnú prácu manažérov VVS i jej výkonných či kontrolných orgánov. Neprávom ich obviňuje z netransparentnosti či neporiadku. VVS počas obdobia dnešného vedenia preukázateľne viac ako strojnásobila hodnotu majetku. Vytvára sa tu však podozrenie, že neustála ambícia zdiskreditovať VVS je len prvým krokom snahy o predaj spoločnosti do súkromných rúk. Tomu je spoločnosť opätovne pripravená čeliť a zabrániť,“ dodali vodárne.