Adrenalínová zábavka mohla stáť youtuberku život. Skok z vlaku natočil jej priateľ

Zverejnili viacero takých videí.

24. jan 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Na internete sa v posledných dňoch objavilo viacero kontroverzných videí, ktoré zachytávajú adrenalínové dobrodružstvá mladej dvojice z Košíc.

Tí prostredníctvom svojho youtubovského kanála zverejňujú zážitky, pri ktorých môže ísť reálne o život.

Riskantné kúsky na internete

Medzi ich najriskantnejšie kúsky patril výstup na 55 metrov vysoký komín vedľa Cassovaru. Autor snímky sa poprechádzal po jeho hrane vo výške asi 16. poschodia. Youtuber si z tohto miesta neodpustil ani vymočenie na ulicu.

Za riskantný je možné považovať aj zostup dvojice do hlbín košickej bane Bankov a pohyb po prehrdzavenej konštrukcii schodiska.

Avšak pri pozretí ďalšieho zo zverejnených videí mohla divákom za monitormi počítačov tuhnúť krv v žilách.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/TwFVDsQ7Ga0

Dievča mohlo skončiť pod vlakom

Pár sa rozhodol absolvovať cestu nákladným vlakom. Vyhliadol si odstavenú súpravu, na ktorú naskočil.

Svoju cestu si obaja krátili preskakovaním medzi vagónmi za jazdy vlaku. Pri jeho spomalení sa rozhodla dvojica nelegálnych pasažierov opustiť vlak zoskokom.

Mladík absolvoval takýto „výstup“ bez komplikácií, no dievčina sa pri dopade na zem kotúľala priamo pod kolesá vagóna. Zastavila sa až tesne pri koľajnici.

Sám autor videa pre Korzár povedal, že to bol ten najzávažnejší incident počas ich spoločných adrenalínových akcií.

„To s tým vlakom ľutujem. Teda konkrétne to, že som dovolil priateľke ísť so mnou. To, ako vyskočila z vagóna, bol najväčší horor, aký som kedy videl. Ešte asi meter a mohol po nej ten vagón prejsť,“ opísal situáciu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/9c-LsKezx3Y

Robí to pre jedinečnosť

Vyhľadávanie adrenalínových situácií sám zdôvodnil ich jedinečnosťou.