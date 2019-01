Objavený poklad pod Levočským domom zrejme prepíše dejiny Košíc

Pivnica ukrývala mince pätnástich európskych panovníkov.

26. jan 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. V jednej z najznámejších budov na košickej Hlavnej ulici sa podaril archeológom unikátny objav.

V pivnici Levočského domu, v ktorom v súčasnosti sídli pivovar, bol objavený strieborný poklad, starý niekoľko storočí.

Peter Škripko, spolumajiteľ pivovaru, vysvetlil, že v podniku chceli rozšíriť kapacitu výroby piva, a preto potrebovali v priľahlej pivnici v prednej časti domu znížiť podlahu pre pivovarské technológie.



„Tým pádom, že sme potrebovali robiť nejaké stavebné úpravy v národnej kultúrnej pamiatke, ktorou je Levočský dom, tak sme museli požiadať Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie a ten nariadil archeologický prieskum. Na základe toho tá spoločnosť, ktorá vykonávala archeologický prieskum, urobila osem sond a v jednej z tých sond sa našli nejaké strieborné mince. Potom sa skúmalo aj ďalej v okolí miesta, kde bol nález,“ opísal Škripko priebeh udalostí.

Mince 15 panovníkov

Archeológovia vybrali zo zeme viac ako 500 rôznych strieborných mincí s razbami z 15. až 17. storočia. Podľa doterajších medializovaných zistení sú v ňom zastúpené mince 15 panovníkov, ktorí vládli v strednej Európe. Najpočetnejšie sú mince poľského kráľa Žigmunda III. Vasu. Vo väčšom množstve sa našli aj mince Mateja II. a tiež mince sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena z obdobia okolo roku 1626.

V tom čase sa konala najväčšia svadba v dejinách Košíc, keď si Betlen bral za manželku Katarínu Branderburskú. Bujaré oslavy trvali týždeň.

Okrem toho sa v prvej skúmanej vrstve našlo aj 120 ďalších mincí zo 17. až 18. storočia, pričom väčšina z nich pochádzala z čias panovania Leopolda I. a Jána II. Casimíra. V tejto vrstve sa nachádzali aj poltury sedmohradského veľmoža Františka II. Rákocizho, jeden kus tureckej mince a zopár platidiel iných panovníkov. Medzi nájdenými predmetmi sú aj zaujímavé banícke známky z konca 17. a začiatku 18. storočia.

Poklad na dne žumpy

Archeológovia objavili aj murované základy domu z obdobia 13. až 14. storočia a prevét, ľudovo nazývaný aj žumpa, ktorého vek odborníci odhadujú na trináste storočie, prípadne na začiatok štrnásteho. Na jej dne sa nachádzalo približne 100 reštaurovateľných keramických nádob vo veľmi zachovalom stave. Dokumentujú vývoj stolovej keramiky v Košiciach od 14. do 18. storočia.

„Je to aj dokladom toho, že ten dom bol vždy veľmi luxusný, keďže majiteľ si ho mohol postaviť taký murovaný, lebo to dovtedy nebolo zvykom. A týmto objavom sa prepísali dejiny mesta Košice, lebo doteraz sa uvádzali ako najstaršie stavby Miklušova väznica a Levočský dom. Tým, že sa našli teraz tieto nádoby, tak najstaršou svetskou budovou v Košiciach je Levočský dom,“ vysvetlil Škripko.

Medzi nájdenými predmetmi boli aj šperky, predmety zo skla, medi, olova, železa či kosti, takisto keramické hracie žetóny, kolekcia hlinených fajok či súbor olovených značkovaných plomb, dokumentujúcich dovoz tovaru z Bavorska a Belgicka.

Poklad potešil, ale len na začiatku

Nález takéhoto rozsahu nie je obvyklý. Keď však archeológovia našli prvé mince, už vedeli, že ich tam bude viac.

„Tie prvé dve mince, to sa tešili veľmi. Ale už potom sa až tak veľmi netešili, lebo už to bola taká mravenčia práca vlastne, aby nič neostalo v zemi, ktorú sme museli vyviesť. Takže to museli presitovať, prejsť detektormi a potom následne vyčistiť, uložiť a zdokumentovať,“ povedal Škripko

Nález nie je úplný

Poklad je však ešte stále v procese objavovania. Na podrobnejšie skúmanie stále čaká hruda zlepených mincí, ktorých tam môže byť odhadom okolo stovky.

Stále tiež prebiehajú archeologické práce, ktorými chcú odborníci zdokumentovať nielen nájdené objekty, ale aj miesto a spôsob ich pôvodného uloženia.

„No ale inak je na to všetko urobená celá správa. Bude to uložené na pamiatkovom úrade. Je to všetko presne nafotené, zadefinované, zamerané geodeticky, čo kde bolo, ako bolo, takže celkom budú mať naši predkovia nejaký odkaz do budúcna, keby chceli ďalej hľadať,“ myslí si Škripko.

Spolumajiteľ pivovaru tiež priznal, že časť pokladu nechali neodkrytú v zemi, aby aj budúce generácie mali čo objavovať.

„Nás celý tento prieskum stál 11 000 eur. Museli sme to platiť z vlastných prostriedkov, museli sme si na to zobrať úver. A v podstate my z toho nemáme nič, lebo všetky tie mince patria štátu,“ skonštatoval Škripko.

Z objavu chcú ťažiť aj naďalej

Spolumajiteľ pivovaru by chcel, aby prešiel do majetku Východoslovenského múzea.

„S Východoslovenským múzeom sa chceme dohodnúť, aby nám ho zapožičali, aby bol vystavený tam, kde sa našiel, plus nádoby, ktoré tam boli a ešte je tam jeden objav z roku 1943, zo 70 hlinených nádob, takže toto všetko by sme tam chceli vystaviť,“ hovorí o víziách do budúcna.

Historická pohľadnica zobrazuje Levočský dom a budovu Slávie. (zdroj: zbierka pohľadníc VKJB)