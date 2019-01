Košické polikliniky majú zlaté časy dávno za sebou

Kraj i mesto potrebujú na ich rekonštrukcie státisíce eur.

27. jan 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Katarína Gécziová

KOŠICE. Staré okná, olupujúce sa steny, pôvodné linoleá.

Priestory košických polikliník vo väčšine prípadov nevzbudzujú v pacientoch pozitívne pocity.

Lekári, ktorí v nich pracujú, s nimi tiež často nie sú spokojní.

Tri triedy polikliník

V meste fungujú v podstate tri typy polikliník a základný rozdiel okrem ich vzhľadu je v tom, že každá z nich má iného majiteľa.

V správe Košického samosprávneho kraja (KSK) je v Košiciach deväť polikliník, majetkom Bytového podniku mesta Košice sú dve.

Okrem nich je v metropole východu viacero súkromných polikliník, ktoré obsadili ambulantní lekári, ktorí sa presťahovali z priestorov samospráv, ale sídlia v nich aj mladí lekári začínajúci s praxou.

Tieto súkromné polikliniky postavil súkromný investor, ktorý ich prenajíma, ďalšie si vytvorili lekári spoločnou investíciou.

Odmietol investovať do cudzieho

„Nechcel som viac ostávať v ambulancii s takými podmienkami. Pacienti sa sťažovali na zimu na chodbe, na nevzhľadný priestor čakárne, reprezentatívna nebola ani ambulancia. Pýtali sa ma, prečo si to nezrekonštruujem. Nebol to však môj majetok, len som priestory prenajímal od kraja. Kto by investoval do niečoho, čo nie je jeho,“ opísal nám jeden z košických lekárov, ktorý chcel zostať v anonymite.

Aj z týchto dôvodov sa rozhodol nasťahovať do súkromných priestorov.

Hovorí pritom, že rozdiel v cene prenájmu nie je taký výrazný, ale hlavne ordinuje v novom a peknom prostredí.

„Presťahoval som sa úplne mimo svojho pôvodného miesta. Obavy z toho, že ma pacienti nebudú nasledovať sa nekonali. Drvivá väčšina z nich radšej absolvuje cestu autom alebo MHD, ale po presídlení mojej ambulancie sa len málo pacientov rozhodlo opustiť ju a prejsť k inému lekárovi.“

Takmer 90-percentná obsadenosť

Košický bytový podnik sa zatiaľ na veľké sťahovanie lekárov zo svojich priestorov sťažovať nemôže.

Poliklinika Cottbuská na KVP bola ku koncu roka 2018 obsadená na takmer 90 percent, zdravotné stredisko na Americkej triede na Ťahanovciach na skoro 89 percent.

Nájomcov bytovému podniku ubúdalo na poliklinike KVP. Od roku 2014 sa ich počet znížil o osem percent.