Členovia rómskej hliadky sa vzbúrili voči novému starostovi

Podali výpovede, nechceli ďalej pracovať. Rozbroje nateraz zažehnali.

26. jan 2019 o 0:00 Kristián Sabo

VEĽKÁ IDA. Na tom, že vo Veľkej Ide sú rómske občianske hliadky potrebné, sa zhodujú všetci zainteresovaní.

Ich zriadenie podporil projekt splnomocnenca Úradu vlády SR pre rómske komunity, pričom obec na to získala 190-tisíc eur, pričom jej spoluúčasť je 5 percent.

Polovica peňazí je určená na mzdy, zvyšok na ochranné prostriedky.

Projekt spustili v roku 2017 s tým, že má trvať 36 mesiacov a ukončiť by ho mali v decembri 2020.

Hrozilo však, že skončí omnoho skôr, čo by v obci znamenalo katastrofu.

Starosta: Nedokázali stráviť, že majú nového šéfa

„Mali sme problém pri výmene môjho predchodcu Júliusa Beluscsáka. Rómov prijímal ešte on a oni mu boli oddaní. Ťažko znášali, že je tu zrazu nový starosta a šéf. Vznikali rozbroje, navzájom sa osočovali. Dokonca boli aj nejaké vyhrážky, dal som im teda možnosť, aby sme si to prediskutovali. Sľúbili, že všetko bude v poriadku. Potom to znova porušili, tak som povedal, že projekt zrušíme. Vypísali si výpovede, potom sa znova dohodli a stiahli ich. Chcelo to čas, aby sme si na seba zvykli,“ vraví starosta Veľkej Idy Peter Nagy (nez.).

Dodáva, že oceňuje význam hliadok hlavne pri vyplácaní sociálnych dávok či monitorovaní situácie pri škole a obchodoch.

„Znížila sa kriminalita aj v osade. Predpokladám, že hliadky čoskoro rozšírime o štyroch ľudí. Budú dvanásti, a tak dokážeme zabezpečiť bezpečnosť aj počas víkendov. Uvažujeme nad tým, že budú pracovať aj v noci, teraz robia od 6. do 22. hodiny. Bez tejto hliadky si nevieme predstaviť bezpečnosť v obci.“