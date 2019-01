Príklad, ako sa to dá. Rankovskí Rómovia si stavajú domy, zmenil sa im život

Projekt zaujal aj v zahraničí.

26. jan 2019 o 12:10 TASR

RANKOVCE. Východoslovenská obec Rankovce v okrese Košice-okolie sa stala známou na Slovensku i v zahraničí unikátnym projektom svojpomocnej stavby domov, do ktorého sa zapojili Rómovia z miestnej osady.

Pilotný projekt sa začal v roku 2013 a umožnil prvým osadníkom postaviť si legálne murované domy vlastnými silami.

V prvých dvoch etapách projektu vzniklo na pozemkoch kúpených od obce celkovo 14 skolaudovaných domov.

V aktuálnej tretej etape sa stavia ďalších 14 nízkonákladových domčekov. V pláne je aj ďalšie pokračovanie, keďže záujem ľudí je veľký.

Zmenili sa im životy

Mnohí oceňujú, že projekt dal Rómom nádej, vieru vo vlastné sily a motiváciu urobiť niečo so svojím životom, či vymaniť sa z často bludného kruhu chudoby.

"Život v osade sa zmenil, povedal by som, o 180 stupňov. Mladé rodiny môžu získať svoje vlastné legálne bývanie, domček so záhradkou. Predtým to vôbec nebolo. Spočiatku, keď sme vyberali ľudí v prvej etape, skoro nikto neveril, že sa niečo také môže podariť. Keď sa to však odskúšalo, hlásia sa mnohí ďalší," uviedol miestny terénny pracovník František Turták.

V minulosti boli mladé rómske rodiny odkázané na bývanie s rodičmi v osade, bez pomoci a zamestnania nemali východiska.

"Nie je to len o tom, že si vyriešili bývanie. Na začiatku stavby boli zamestnaní traja - štyria ľudia a teraz z nich máme zamestnaných vyše 60 percent. Je to veľký krok dopredu nielen z hľadiska bývania, ale aj po pracovnej stránke," povedal Turták.

Musia splniť podmienky

Stavba nie je zadarmo a vyžaduje si splnenie prísnych podmienok a aktívnu spoluúčasť záujemcov.

Tí si musia najmenej rok pravidelne sporiť na kúpu pozemku a splácať pôžičku na stavebný materiál. Pri stavbe im pomáha stavebný učiteľ a koordinátor.

Celkový rozpočet domu vychádza na zhruba 12- až 13-tisíc eur. Ide pritom o prírastkový typ bývania s možnosťou ďalšej prístavby.

Ako priblížila Františka Ondrašiková z rankovského združenia Pre lepší život, celý program funguje na spolupráci viacerých organizácií a inštitúcií.

"Potrebná je aktívna účasť obce, ktorá vyčleňuje stavebné pozemky a zabezpečuje technickú infraštruktúru. Do procesu vstupuje aj miestna nezisková organizácia, ktorá robí komunitnú a terénnu sociálnu prácu. V neposlednom rade je to banka, ktorá ponúka výhodnú mikropôžičku. Projektový tím sprevádza klienta pri samotnej výstavbe domu. Najdôležitejším je však klient, ide o to, aby vnímal, že je to jeho dielo, projekt jeho života, aby preberal čo najviac zodpovednosti a úloh na seba," povedala.

Ocenený projekt

Projekt pozitívne hodnotí aj miestny rómsky starosta Stanislav Hada, ktorý oceňuje, ako to v dobrom zmenilo tunajších ľudí.

"Chcel by som v tom pokračovať, pokiaľ sa dá," potvrdil.

Obec sa podľa neho snaží kúpiť vhodné pozemky od súkromných majiteľov, potom ich rozparceluje a predáva klientom.

Prvotný projekt svojpomocnej výstavby v Rankovciach získal v roku 2014 Zlatú cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli.

Realizátorom bola vtedy organizácia ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj.

V súčasnosti má záštitu nad projektom nezisková organizácia Projekt DOM.ov, ktorá ho preniesla aj do niektorých ďalších obcí v Prešovskom kraji.

Inšpirácia pre zahraničie

Inšpiráciou sa stali Rankovce aj pre zahraničie.

Do dediny prichádzajú ľudia so záujmom o program nielen z blízkych krajín, ako sú Maďarsko a Česko, ale aj vzdialenejších európskych štátov, dokonca až z Ameriky či nedávno z Bangladéša.

"Zaujímajú sa o model, ako to funguje, čo sú pozitíva, riziká, z čoho sa dá poučiť. Vieme, že je záujem prevziať myšlienku a rozvíjať ju aj v susedných krajinách. Projekt sa osvedčil, ale stále ho pokladám za pilotný, lebo sme ďalej v procese učenia sa," skonštatovala Ondrašiková.

Riešia pitnú vodu pre osadu

Aktuálne v rómskej osade pre chýbajúci vodovod riešia problém s pitnou vodou.

Obyvatelia, ktorí nemajú vlastné studne, musia denne chodiť s vedrami a bandaskami do dvoch obecných studní.

V rámci eurofondového projektu s rozpočtom 109 000 eur sa využije 74 metrov hlboký vrt s potrubným rozvodom vody pre 500 ľudí.

"Vrt už je urobený, na jar by mali pokračovať práce," uviedol starosta.