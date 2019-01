Interiér košickej Steel Arény prechádza rekonštrukciou

Vymenili sa staré mantinely, vynovený je aj kamerový systém a réžia.

28. jan 2019 o 11:08 (aktualizované 28. jan 2019 o 11:22) TASR

KOŠICE. V košickej Steel aréne, ktorá bude počas hokejového šampionátu 2019 dejiskom "slovenskej" A-skupiny, sa začalo s výmenou mantinelov.

Technologických noviniek je však viacero, jednou z nich je aj moderná rolba. Podľa manažéra arény Igora Havrilu nejde iba o práce súvisiace s MS, ale zároveň o nevyhnutný proces modernizácie.

Nové mantinely budú mať premiéru 15. februára v tipsportligovom zápase HC Košice - HK Dukla Trenčín.

V porovnaní so starými budú nižšie (zo 122 na 107 cm) a vyššie plexisklá. Rozmery ľadovej plochy sa nezmenia.

"Mantinely musia spĺňať rôzne predpisy, najmä bezpečnostné. Nejde však iba o samotnú montáž mantinelov a plexiskiel, ale celého príslušenstva - nových sietí za bránkou, hliníkových profilov, striedačiek, trestných lavíc, korčuliarskej gumy na striedačkách a trestných laviciach. Vynovený bude aj priestor pre časomieru, ktorý má byť o niečo väčší," prezradil Igor Havrila.

Všetko ide podľa plánu

Do v poradí druhého hokejového šampionátu v Steel aréne je potrebné vykonať ešte viaceré úpravy.

Podľa manažéra arény však všetko ide podľa časového plánu.

Prečítajte si tiež: V Steel Aréne začali pripravovať výmenu mantinelov pred šampionátom

"V období marec-apríl nás ešte čaká výmena všetkých 136 svetelných zdrojov. Nebudú sa však meniť svetlá ako také, ale svetelné zdroje, aby sme dosiahli potrebné hodnoty luxov. Pre potreby svetového šampionátu sme spravili aj ďalšie zásahy do údržby, servisu či chladenia. Vymenená bola chladiaca jednotka a momentálne prebiehajú úradné skúšky týkajúce sa elektriny. Do trafo stanice sme nainštalovali obrovskú klímu, aby sa nestalo to čo v roku 2011, keďže očakávame vysoké teploty. Už dávnejšie sme začali čerpať štátnu dotáciu, z ktorej sme spravili nové monitorovacie centrum. Doplnili sme sedem kamier do priestorov, v ktorých dovtedy neboli, konkrétne na južnej strane šatní a v horných sektoroch na chodbách. Ukončili sme už kompletnú rekonštrukciu svetelno-zvukovej réžie, ktorá bola dosť opotrebovaná a často vypadávala. Vymenili sme aj spodný prstenec na informačnej kocke, nainštalovali sme aj dva led pásy za bránkami, ktoré dodali Steel aréne istú celistvosť a štýl."

Aréna sa modernizuje

Primárne ide o zmodernizovanie Steel arény pre účely hokejového šampionátu, rozsiahle práce by však boli v najbližších rokoch aj tak nevyhnutné.

"Nevnímame to ako niečo, čo je potrebné iba pre potreby MS, ale je to pre nás aj začiatok procesu modernizácie Steel arény. Tá si v období najbližších troch rokov vyžiada vysoké finančné čiastky. Bude to však nevyhnutné," poznamenal Havrila, ktorý vyzdvihol podporu spoločnosti U. S. Steel i Košického samosprávneho kraja.

"Očakávame aj podporu mesta Košice, ktoré ma podiel v združení. Dúfam, že na nás nezabudne a podporí nás. Tak tomu bolo aj v roku 2011 pri prvých MS v Steel aréne."

Moderná rolba

Novinkou, ktorú si už mohli všimnúť aj diváci, je moderná rolba.

"Tá spĺňa najvyššie kritériá. Má silnejšiu batériu, vďaka ktorej na jedno nabitie 23-krát upraví ľad. Celá jej obsluha je riadená cez displej. Má tichší chod a automatické dávkovanie vody," prezradil technický manažér Steel arény Vladimír Kanuščák.

Do májového šampionátu bude pripravený aj priľahlý hotel, ktorého rekonštrukcia trvala niekoľko rokov.

"Z našej strany je to hotové, momentálne tam prebiehajú práce v réžii budúceho nájomcu, ktorý si musí dohodnúť isté veci so SZĽH. V hoteli má byť akreditačné stredisko, združovanie dobrovoľníkov, stravovanie, riadenie transportu a kancelárie IIHF a pod. Pre nás je do budúcna tento hotel strategický," dodal Igor Havrila.