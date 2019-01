Ulovili vicemajstra sveta. HC Košice posilní Ján Laco

Bartoš: Verím, že nám pomôže splniť naše ciele.

29. jan 2019 o 20:31 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice získali do svojich radov skúsenú brankársku oporu Jána Laca.

Slovenský reprezentačný gólman má na svojom konte aj striebro z majstrovstiev sveta z roku 2012.

Momentálne nie je zrejmé, kedy by sa mal rodák z Liptovského Mikuláša k tímu oceliarov pripojiť.

V doterajšom priebehu sezóny nechytal 37-ročný brankár v žiadnom mužstve kvôli zraneniu lakťa. V Košiciach by mal doplniť brankársku dvojicu Habal – Škorvánek.

Rusič: Boli sme dlhšie v kontakte

Vedenie košického celku intenzívne pracovalo na príchode Laca, ktorý v uplynulej sezóne chytal v českej najvyššej súťaži za Chomutov a Spartu Praha.

„S Jankom Lacom sme v kontakte dlhšiu dobu a som veľmi rád, že po vzájomne korektných rozhovoroch sme dospeli k takejto dohode. Z jeho nesporných športových a ľudských kvalít bude čerpať nielen súčasná brankárska dvojica a kabína, ale i celá organizácia. To, kedy sa pripojí k tímu, je ešte otvorenou otázkou. Teraz je podstatné, že je odhodlaný sa k nám pripojiť,“ povedal pre oficiálny web HC Košice výkonný riaditeľ oceliarov Rastislav Rusič.

Bol vyhlásený za najlepšieho brankára MS

Laco už košický dres obliekal v sezónach 2004/2005 – 2006/2007.

Z tých čias si ho dobre pamätá aj súčasný asistent trénera Peter Bartoš.

„Mali sme vtedy dvoch mladých brankárov Janka Laca a Imra Petríka. Obaja boli vo veku, kedy sa ešte stále učili. Myslím si, že Jano sa po odchode z Košíc vypracoval na jedného z najlepších brankárov nielen u nás, ale aj vo svete. O jeho kvalite svedčí aj to, že bol vyhlásený za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta,“ uviedol Bartoš.

Príchodom Laca získali Košičania veľkú oporu na brankárskom poste.

„Myslím si, že sa to teraz ešte viac vystužilo. Budeme mať troch veľmi kvalitných brankárov a ja pevne verím, že spolu s Jankom, ktorý je aj výborný chalan do partie, sa podarí splniť ciele, ktoré sme si stanovili,“ skonštatoval Bartoš.

Pripravili plán, aby bol čím skôr vo forme

Príchod odchovanca Liptovského Mikuláša do Košíc je zatiaľ otázny.

„My by sme boli radi, ak by sa k nám pripojil čo najskôr. Dával sa po zranení dokopy a už bol v kontakte aj s naším trénerom brankárov Markom Milým, s ktorým pripravili tréningový plán, aby sa dostal čo najrýchlejšie do formy,“ dodal Bartoš.