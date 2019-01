Košičania idú protestovať proti Dankovi

Organizátorka: Uráža ma to. Rigoróznu prácu som písala rok a pol.

31. jan 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Dolná brána na košickej Hlavnej ulici bude po týždni opäť dejiskom občianskeho protestu.

Dôvodom je kauza rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).

Občianski aktivisti zvolali na 17. hodinu v piatok protest pod názvom „Odnímanie titulu Andrejovi Dankovi. Košice preberajú štafetu.“

Metropola východu nadväzuje na bratislavské utorkové podujatie.

Chcú to verejne odsúdiť

„Náš druhý najvyšší ústavný činiteľ, predseda parlamentu Andrej Danko, svojím konaním a vyjadrovaním stráca akúkoľvek autoritu a stáva sa nerešpektovateľnou osobou dokazujúcou nehodnosť zastávať jednu z najvyšších ústavných funkcií. Tento plagiátor a obdivovateľ Orbána, ktorý v Ruskej štátnej dume podkopáva bezpečnostnú a hodnotovú orientáciu našej krajiny, je najnovšie i rasistom, ktorý šíri etnickú nenávisť,“ uvádzajú organizátori narážajúc na jeho výrok o Lucii Ďuriš Nicholsonovej, ktorú označil za cigánočku z SaS.

Prečítajte si tiež: Technická univerzita o Dankovej rigorózke: Môže to spôsobiť totálnu degradáciu hodnôt

Tvrdia, že v zhoršujúcej sa politickej atmosfére a Dankovým relativizujúcim postojom k vlastnému protiprávnemu konaniu porušujúcemu autorský zákon je nevyhnutné, aby občianska spoločnosť zaujala jasný postoj.

„Sme dlhodobo nespokojní s tým, ako to tu vyzerá. Bez iniciatívy Za slušné Slovensko sa tu nič nedeje. Treba udržiavať vo vedomí ľudí, že to nie je správne, lebo sťažovať sa na sociálnej sieti a doma vie každý, treba to dať najavo verejne,“ hovorí za organizátorov Stanislava Majerová.

„Som právnička, mám titul JUDr. a uráža ma, že Andrej Danko priznal, že to opísal, že si to chcel zjednodušiť. Je to zlé a navyše aj v rozpore so zákonom a podľa mňa to aj napĺňa skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva, aj keď je to premlčané. Ale on od nás chce, aby sme to rešpektovali.“

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Expert o rigorózke šéfa parlamentu: Taká osoba by mala vrátiť diplom

Nemal by to byť vzor pre študentov

Majerová zdôrazňuje, že toto by nemal byť vzor správania pre deti a študentov: „Ja som písala rigoróznu prácu rok a pol.“

Na zhromaždení chcú na Danka apelovať, aby odstúpil.

Prečítajte si tiež: Košický rektor o Dankovej kauze: Právnická fakulta môže mať zhodu do 40 percent

„Povinnosťou občianskej spoločnosti je vyjadrovať svoj názor, ak nesúhlasí, ako vykonávajú tú moc tí, ktorým sme ju vo voľbách zverili. Boli by sme radi, aby to malo širšiu odozvu. Za vzor sa nesmie dávať klamstvo a podvádzanie, ktoré je v rozpore s morálkou aj so zákonom,“ dodáva advokátka.

Organizátori veria, že ich prídu podporiť stovky Košičanov.

V nedeľnej diskusnej relácii na TA3 Danko priznal, že písanie práce si zjednodušil. „A vy ste si ako študent nezľahčovali prácu?“ pýtal sa moderátora.

„Ja som legálne titul dostal, legálne ho používam a na mňa nejaká cigánočka z SaS si nebude dovoľovať," povedal Danko na margo podpredsedníčky parlamentu Ďuriš Nicholsovovej (SaS).

Úder pod pás akademickému prostrediu a klasický prípad plagiátorstva Obe košické univerzity odsúdili bagatelizovanie prípadu okolo rigoróznej práce Andreja Danka (SNS). „V súčasnosti sledujeme nezdravú manipuláciu a nebezpečné zjednodušovanie kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Je to úder pod pás akademickému prostrediu a všetkým čestným študentom a pracovníkom univerzít, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska. Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy," píše Technická univerzita vo svojom stanovisku. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika konštatovala, že ide o klasický prípad plagiátorstva. „K tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi na základe zhody práce s pôvodným zdrojom." Škola naznačuje, že by Danko nemal ostať vo svojej funkcii. „UPJŠ v Košiciach sa hlási k názoru, že v spoločnosti by nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva."