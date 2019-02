Starosta Bidoviec po kauze bitúnok: Mazľavé mäso kuchárky deťom nedajú

Rizikové hovädzie skončilo aj v ich škole.

1. feb 2019 o 15:04 Kristián Sabo, Judita Čermáková

BIDOVCE. Škole v Bidovciach dodáva mäso miestny podnikateľ Ladislav Čabai.

Jeho prevádzka je medzi tými, v ktorých skončilo rizikové mäso z poľského bitúnku, kde spracovávali mäso z chorých zvierat.

Ako však upozorňujú naše kompetentné orgány, to ešte neznamená, že sa k nám skutočne doviezlo mäso z chorých kráv.

Vedúca jedálne odchádza

Čabai vlastnú predajňu nemá, svoje produkty rozváža dodávkami.

Riaditeľka základnej školy v Bidovciach Marta Kucharčíková médiám priznala, že od Čabaia mäso odoberali a varili z neho.

V škole panuje kvôli tomu zvláštna atmosféra.

Keď sme v piatok chceli s riaditeľkou o probléme hovoriť, jedni tvrdili, že v škole je, iní zas, že odišla.

„Počkajte, určite tu je, darmo vám vravia opak,“ uviedla jedna zo zamestnankýň.

Riaditeľku išla hľadať, ale o chvíľu sa vrátila s tým, že ju nenašla a zavrela za sebou dvere.

Podľa miestnych je sestra Ladislava Čabaia vedúcou školskej jedálne a jeho manželka jednou z kuchárok.

V piatok mali v jedálni slávnostne prestreté napriek tomu, že sú prázdniny.

„Pani vedúca jedálne po rokoch odchádza, bude rozlúčka,“ vysvetlila jedna zo zamestnankýň.

Súvis s prevaleným škandálom týkajúcim sa poľského mäsa to však údajne nemá.

Starosta: Pre deti by nevarili z pokazeného

Starosta Bidoviec Pavol Azari (nezávislý) nie je z negatívnej „reklamy“ obce nadšený. Berie to však ako fakt.

„Škola, ktorá od pána Čabaia mäso odoberala, má právnu subjektivitu, a tak všetky nákupy si riešila priamo riaditeľka školy s vedúcou školskej jedálne. Dodávateľa poznám dlho, roky sa touto činnosťou zaoberá a ja neverím, že by vedome kupoval poškodené či pokazené mäso. Nikdy nebol žiaden problém, roky škole mäso dodáva. Možno ho niekto zaviedol,“ hovorí starosta Azari.

Dodáva, že mäso prechádza rukami vedúcej školskej jedálne aj kuchárok. Nikdy by si vraj nedovolili navariť z nekvalitného mäsa.

„Kuchárky majú v škole vlastné deti, vnukov, vnučky. Neverím, že by mazľavé a smradľavé mäso pokrájali a dali do hrncov. Najprv sa objavili informácie o niekoľkých prevádzkach, ktoré odobrali mäso z tohto poľského bitúnku, no do mesiaca ich, podľa mňa, bude oveľa viac.“

Azari tvrdí, že ak by bolo mäso zlé, problémy by sa boli prejavili. Či dodával Čabai mäso aj na akcie obecného úradu, to nevie.

„Ja som starostom dva mesiace, netuším. Je to však dlhoročný obchodník a, opakujem, nikdy žiaden problém nebol. V tejto dedine žije tento dodávateľ vyše 50 rokov, to by si nedovolil. Rozprával som o vzniknutej situácii aj s riaditeľkou školy Martou Kucharčíkovou. Povedala mi, že mäso, ktoré bolo poškodené z lopatiek, škola vôbec nebrala. Zrušila dodávky mäsa od tohto podnikateľa a vyhlásila výberové konanie na dodávku mäsa zo slovenských bitúnkov.“

Azari: Namiesto podpory farmárov kupujeme zbrane

Starosta priznal, že aj do Bidoviec prichádzajú dodávky s mäsom z Poľska.