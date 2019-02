Odnímanie titulu Dankovi: Košičania protestovali na Hlavnej

Kauza plagiátorstva vytiahla východniarov do ulíc.

1. feb 2019 o 17:00 (aktualizované 1. feb 2019 o 18:45) Judita Čermáková, Daniela Marcinová, Klaudia Jurkovičová

KOŠICE. Dolná brána na košickej Hlavnej ulici sa v piatok stala opäť dejiskom občianskeho protestu.

Dôvodom jeho zvolania je kauza plagiátorstva predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) pri vypracovávaní jeho rigoróznej práce.

Občianski aktivisti jeho začiatok ohlásili na 17. hodinu, nesie sa pod názvom „Odnímanie titulu Andrejovi Dankovi. Košice preberajú štafetu.“

Organizátori protestu tvrdia, že v zhoršujúcej sa politickej atmosfére a kvôli Dankovým relativizujúcim postojom k vlastnému protiprávnemu konaniu porušujúcemu autorský zákon je nevyhnutné, aby občianska spoločnosť zaujala jasný postoj.

Ani počasie Košičanov neodradilo

Pri Dolnej bráne sa napriek nepriaznivému počasiu začali zbiehať ľudia už pred piatou popoludní, organizátori im rozdávali pokyny a tabuľky.

Pár minút po piatej sa protest začal prvým oficiálnym príhovorom.

Július Staško sa vyjadril k uplynulým politickým kauzám, ktoré organizátorov donútili zorganizovať pochod.

Predstavil aj ostatných organizátorov, Stanislavu Majerovú a Štefana Pištu Ševčíka.

Staško o rigoróznej práci Andreja Danka povedal, že je to hanba a slovo odovzdal Stanke Majerovej, teda, ako povedal, skutočnej doktorke práv.

Majerová: Andrej Danko je podvodník

"Andrej Danko je plagiátor a podvodník," vyhlásila Majerová.

Podľa nej ako právnik by mal vedieť, že sa dopustil trestného činu.

"Trváme na tom, aby sa pravda stala nástrojom výkonnej moci. Pán Danko, zachovajte sa čestne a prevezmite zodpovednosť. Odstúpte, my sa už za vás nechceme hanbiť," dodala na záver svojho vystúpenia.

Vrchota spomínal na svoje štúdium

Po nej vystúpil starosta Mestskej časti Košice-Západ Marcel Vrchota (SaS), ktorý je tiež právnik.

Vrchota spomínal na to, koľko námahy stálo štúdium jeho. Ako povedal, je to napľutie do tváre všetkým študentom, ktorí získali titul poctivou prácou.

Tiež vyzval Danka, aby odstúpil a prestal používať titul JUDr.

Vystúpenia rečníkov sprevádzal potlesk a súhlasné pokriky.

Z Prešovského kraja prišli dvaja rečníci, obaja zo strany SaS, ktorí priniesli Košičanom pozdrav aj od bratislavskej organizátorky protestov.

Jeden z nich povedal, že v iných štátoch odstupujú politici aj za menšie priestupky, no Dankom to ani nepohlo. "Má však na svedomí aj horšie veci," povedal a menoval niektoré z jeho prešľapov.

"Na záver sa musím priznať, že transparent, ktorý som sem priniesol, som okopíroval a uvádzam aj zdroj. Je to pán v žltej bunde z protestu v Bratislave," uzavrel svoj príhovor s humorom, za čo si vyslúžil v dave potlesk.

Ľudia si z neho robia srandu. Tak vstúpi do dejín

Ľuboš Sopoliga z Hanušoviec nad Topľou, ktorý je špeciálnym pedagógom, povedal, že aj jeho žiaci s mentálnym postihnutím si uvedomujú, že obrázky si nesmú navzájom kradnúť, ale že každý si musí urobiť svoj. Aj deti vedia, že klamať sa nemá.

Z videa sa prečítalo vyhlásenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorú Danko označil za cigánečku z SaS.

Podľa jej slov nie je nič neobvyklé, že ju Danko nazval cigánečkou, lebo mimo kamier to robí často. Pretože rád ponižuje a zosmiešňuje.

"Klesajú mu preferencie, ľudia si z neho robia srandu. Tak vstúpi do dejín. Milí Košičania, vysmejte sa z neho raz a navždy," odkázala Košičanom Nicholsonová.

Na pódium prichádzali postupne ďalší rečníci. Dav protestujúcich sa každou chvíľou rozrastal.

Kušnírová poslala Danka späť do školských lavíc

Košičanom sa v skratke prihovorila aj Zlatica Kušnírová, matka Martiny, ktorú zavraždili spolu s jej priateľom, novinárom Jánom Kuciakom. Nečakala, že ju pozvú na pódium, do Košíc prišla len podporiť protest.

Zlatica Kušnírová poslala Danka opäť do školských lavíc, aby si šiel svoj titul oddrieť tak, ako ostatní.

Dosť bolo Danka, skandoval dav

Jakub Ivančo, zástupca Občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko, sa poďakoval Košičanom, že prišli a chcú bojovať za čestnosť, spravodlivosť a slušnosť.

Podieľal sa na všetkých košických protestoch tejto iniciatívy.

Vysvetlil, že občania nesmú čakať na to, kedy príde iniciatíva, ktorá zorganizuje protest. Vyzval prítomných, aby sami konali proti špinavosti, ktorú vidia okolo seba.

"Ak sa chce Slovensko stavať do pozície vyspelej krajiny, vysoké posty musia zastávať poctiví ľudia," vyhlásil a pokračoval, že Danko svojím konaním zahanbuje seba i našu krajinu.

"Danko dokazuje, že nie je slušným a poctivým človekom," povedal.

"Ako občania demokratickej krajiny sa musíme postaviť všetkému, čo ohrozuje našu spoločnosť. Prosím, vytrvajme, " dodal.

Najbližšie voľby, tie prezidentské, ukážu, aké bude smerovanie tejto krajiny, upozornil rečník Košičanov.

Do megafónu sa ozvalo "Dosť bolo Danka!" a dav sa nakrátko pridal ku skandovaniu.

Zmienka o Ficovi Košičanov rozohnila

Jeden z organizátorov prebral od aktivistu Ivanča mikrofón.

"Veľa ľudí si neuvedomuje činnosť Ústavného súdu. Podľa môjho názoru je jednou z najdôležitejších zásad morálka," prešiel na ďalšiu aktuálnu tému o kandidatúre Roberta Fica (Smer) na post sudcu Ústavného súdu.

Spomenul aj to, že Fico neovláda percentá, teda matematiku piateho ročníka základnej školy.



Dav začal zborovo kričať "Fúj," a "Odstúpiť."

Z davu sa ozval mužský hlas: "Do Ruska!"

Aktivisti vyzvali aj ďalšie mestá, aby sa pridali k protestom a prebrali štafetu.

"Aj do Revúcej choďte," zakričal hlas z davu.

Spomienka na Jána a Martinu

Organizátori ešte na záver všetkých pozvali koncom februára na spomienkové stretnutie za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú, od ktorých vraždy čoskoro uplynie rok.

Protest sa skončil zhruba desať minút pred šiestou, dav sa pomaly rozišiel.