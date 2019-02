Mesto Košice zastavilo stavebné konanie pre Národné tenisové centrum

Problémom je príliš nízky počet parkovacích miest.

1. feb 2019 o 18:28 Michal Lendel

KOŠICE. Po informáciách z minulého týždňa, že projekt Národného tenisového centra v Košiciach (NTC) sa predraží z 15 na 30 miliónov eur, je tu ďalší problém.

Mesto ako stavebný úrad koncom januára zastavilo stavebné konanie pre dopravné stavby v okolí športoviska, ktoré má vzniknúť na Popradskej ulici.

Investorom je spoločnosť NTC Košice, v ktorej mesto vlastní 49-percentný podiel a väčšinu má Slovenský tenisový zväz.

Najväčším problémom sú parkovacie miesta

Stavebník podal 1. marca 2018 na mestský špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie žiadosť o stavebné povolenie pre dopravné stavby.

Prečítajte si tiež: Národné tenisové centrum v Košiciach zdraželo dvojnásobne. Mesto naň nemá, tvrdí primátor

Pre nezrovnalosti v dokumentácii bol ešte vlani v lete vyzvaný, aby ich odstránil.

Magistrát považuje za najväčší problém nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest.

„V dopravno-kapacitnom posúdení (DKP) projektu vypracovanom autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí cca 5 000. Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia,“ uvádza mesto.

Doplnilo, že na základe tohto posúdenia bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá pre športovisko s 5-tisícovou kapacitou riešila iba 180 parkovacích miest.

Nepreukázal vzťah k okolitým parkoviskám

Prečítajte si tiež: Košičania sa hnevajú. Pre päťtisícovú halu má slúžiť len 180 parkovacích miest

„Máme za to, že tento prieskum nevychádzal z reálnych meraní statickej dopravy, pretože napríklad parkovisko v obytnom súbore GROT, pri ktorom sa počíta so 103 parkovacími miestami, reálne neexistuje. Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými DKP uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť. DKP s tými parkovacími miestami počíta iba v teoretickej rovine,“ konštatuje vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie na magistráte Marta Makšimová.

Podľa jej slov stavebník nepreukázal, akým spôsobom by vyriešil absenciu až 4 279 z požadovaného počtu 5 000 parkovacích miest.

Špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že nedostatky podania v určenej lehote odstránené neboli.

„Situáciu som osobne preveril. Projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, čo malo podľa špeciálneho stavebného úradu za následok zastavenie tohto konania z procesných dôvodov,“ komentoval primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý).

Ten v minulosti ešte ako poslanec vyjadril odmietavý postoj k výstavbe NTC na Popradskej, kde proti umiestneniu novej veľkej stavby protestuje aj časť obyvateľov dotknutej lokality.

Tí v rámci námietok upozorňovali aj na nedostatočný počet parkovacích miest.

Voči rozhodnutiu mestského stavebného úradu sa ešte investor môže odvolať.