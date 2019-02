Bývalý boss Borženský píše za mrežami rozprávky pre deti aj autobiografiu

Soňa Vancáková predpokladá, že táto kniha sa stane bestsellerom.

4. feb 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V 90. rokoch minulého storočia patril Dušan Borženský k obávaným mužom košického podsvetia.

Borža, ako mu vraveli, šéfoval jednej zo skupín, ktorá vznikla po smrti bossa Róberta Holuba. Druhej šéfoval Karol Kolárik.

Aj za jeho vraždu si momentálne Borženský odpykáva trest vo väznici v Košiciach - Šaci.

Tam v sebe objavil literárny talent. Jedna kniha rozprávok už vyšla, ďalšie sú na ceste.

Po nich je na rade kniha, ktorá však nebude určená deťom. Borženský v nej opíše aj svoju kriminálnu minulosť a odhalí aj také fakty, ktoré boli doteraz verejnosti neznáme.

Kontakt cez iného väzňa

Umožniť Borženskému prejaviť sa ako literárny autor umožnila Soňa Vancáková z košického Občianskeho združenia Maják nádeje.

"Intenzívne pomáhame rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi," povedala nám šéfka OZ Soňa Vancáková.

"Od roku 2010, kedy sme vznikli, sme pomohli 299 rodinám, ktoré sa nachádzali v krízovej situácii. Boli to rodiny z Košíc a blízkeho okolia. Naša pomoc je komplexná a rodina v našej starostlivosti je rok až dva roky."

Skontaktovaniu sa s Borženským pomohla starostlivosť Vancákovej o iného odsúdeného.

"Sprevádzam mladého muža, odsúdeného na 10 rokov. Je z detského domova a nemal nikoho, kto by mu písal. Náš kontakt je prostredníctvom listov a návštev. V čase, keď bol v rovnakej cele ako Dušan Borženský, si listy všimol aj on. Dušan sa preto rozhodol, že mi napíše poďakovanie, že sprevádzam listami tohto mladého muža, lebo tie ho držia nad vodou. Svoj list vložil do listu odsúdeného," vracia sa Vancáková o tri roky späť.

Soňa Vancáková. (zdroj: Róbert Bejda)

Jej prvá reakcia bolo prekvapenie, že si niekto všimol, že v jeho okolí trpí človek.

To ju potešilo, lebo na takú všímavosť a empatiu treba mať otvorené srdce.

Prekvapilo ju aj ocenenie jej snahy a nasadenia pre tohto väzňa.

Borženský vtedy šéfku OZ prosil, aby jeho spoluväzňa naďalej podporovala listami a sprevádzala, lebo ako sám vie, pobyt vo väzení je veľmi náročný na psychiku.

"Takto jeho list aj skončil. V liste odo mňa nečakal nič viac, nič pre seba," pokračuje Vancáková.

"Okrem tohto môjho prvotného prekvapenia, že si Borženský všimol moju aktivitu, som zažila aj šok, že mi píše známy mafián. Mala som aj obavy, čo za tým ďalej bude. Po dvoch týždňoch som sa rozhodla mu odpísať. Tým sa naša vtedajšia korešpondencia skončila."

Začali vlani

Približne o rok šéfka OZ intenzívne cítila, že sa má Borženskému ozvať.

V tom čase vydala Novénu za ľudí v krízach a rozhodla sa, že mu ju pošle do väzenia.

On jej odpísal a od tohto času sa začala ich vzájomná pravidelná korešpondencia.

"Dušan ma poprosil, aby som napísala rozprávku. Odmietla som to s tým, že píšem iba odbornú literatúru. Navrhol preto, nech napíšem rozprávku aspoň pre neho, aby videl, ako píšem. Poslala som mu ju a od neho prišiel list, kde ju sám od seba dopísal. Páčilo sa mi to a preto som navrhla, že by sme ju mohli vydať. Toto bol v roku 2018 začiatok nášho písania rozprávok. Úplne neplánovaný a spontánny."