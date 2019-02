Predajca poľského mäsa: Chorú kravu priviažu, aby pred colníkom stála

Prehovoril o praktikách: Bolo mi z toho zle, je to mega podvod.

6. feb 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Na nečestné praktiky niektorých pojazdných predajcov či dodávateľov mäsa doplácajú spotrebitelia. Tých láka nižšia cena, kvalita je často druhoradá.

Prečítajte si tiež: Mäso z neslávneho poľského bitúnku dodali do prevádzok z východu

Východniar Peter sa zaoberal predajom poľského mäsa z dodávkových vozidiel niekoľko rokov.

Nakoniec sa rozhodol, že skončí, hoci týždenne predával štyri tony mäsa.

Nepáčili sa mu praktiky, ktoré využívali nielen niektorí dodávatelia, ale aj viacerí konkurenti.

Hlavným motívom bolo predať všetko bez ohľadu na kvalitu. Len aby sa zarobilo a mäso nezostalo navnivoč, tvrdí Peter.

Pôvod mäsa nikoho nezaujímal

Na škandál s rizikovým mäsom upozornila poľská televízia TVN24.

Hovädzie z poľského bitúnku, kde spracovávali aj mäso z chorých kráv, sa podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR dostalo i do viacerých prevádzok na východnom Slovensku.

Prečítajte si tiež: Starosta Bidoviec po kauze bitúnok: Mazľavé mäso kuchárky deťom nedajú

Po prepuknutí tejto kauzy sa Peter rozhodol otvorene prehovoriť o praktikách, ktoré v tomto obchode panujú.

Vraví, že dodnes má problém s tým, kde si kúpiť kvalitné mäso, pretože v tomto biznise fungoval a vie, že sú predajcovia, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby zarobili.

„Mali sme s obchodným partnerom pojazdnú predajňu, neskôr sme sa jej radšej zbavili. V čase, keď sme mäso z Poľska dovážali na Slovensko, nás ani pôvod mäsa, ktoré sme predávali, nikto nikdy nekontroloval. Keďže sa pojazdní predajcovia presúvajú po dedinách, museli by ich hľadať. A to je náročné. Raz však prišla Slovenská obchodná inšpekcia a kontrolovala, či vydávame bločky,“ spomína si Peter.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/oP-AMydQq-M

Čo sa nepredá, skladujú aj v garážach

Dopĺňa, že mali všetky povolenia z hygieny, veteriny a ostatných úradov, aby mohli predávať.

Prečítajte si tiež: Firma pre kauzu s poľským mäsom ohlásila prepúšťanie väčšiny zamestnancov

„Poliaci chodili s autami na Slovensko, mäso sa prekladalo z dodávky do dodávky. My sme brali z druhej najväčšej spracovateľskej prevádzky mäsa v Poľsku. Robili sme to poctivo, mali sme aj skladové priestory, chladiarenské a mraziarenské boxy. Dokonca sme nakupovali aj na slovenských družstvách, kde sa urobila rozrábka, aby sme mali istotu, že je mäso v poriadku. Viem, že sú predajcovia, ktorí nemajú toto vybavenie a mäso skladujú v garážach v obyčajných chladničkách či mrazničkách. Potom to chodia predávať.“

Podľa Petra je veľa takých, ktorí sa snažia na mäse zarobiť a ľudí doslova oblbnúť. Ide o Slovákov aj Poliakov.