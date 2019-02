Policajt strieľal na kolesá auta, ktoré odmietlo zastaviť

Vodič, ktorý nafúkal takmer tri promile, dostal dohodnutý trest.

6. feb 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II sa zaoberal prípadom zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Obvineniu z ich spáchania čelil 58-ročný Ladislav H. z Pereša.

Takmer štyri mesiace v rámci trestného stíhania strávil v cele vyšetrovacej väzby.

Strieľal na kolesá

Ladislav čelil obvineniu, že začiatkom augusta na Jasovskej ulici v mestskej časti Košice-Pereš nerešpektoval výzvy príslušníka polície, aby zastavil svoje vozidlo Volkswagen Passat.

Rozbehol sa oproti policajtovi, ktorý sa rukami odrazil od prednej kapoty.

Hoci vodič na chvíľu vozidlo pribrzdil, po opakovaných výzvach policajta, aby ostal stáť, opäť šliapol na plyn.

Policajt sa musel odraziť nohami od kapoty a odskočiť na stranu, aby ho vozidlo nezachytilo.

Následne použil služobnú zbraň, vystrelil na obe ľavé kolesá.

Vodič z cesty zabočil do dvora rodinného domu, kde vystúpil a snažil sa ujsť. Na Gelnickej ulici ho zadržala hliadka polície.

Pri dychovej skúške mu namerali 1,38 mg/l alkoholu, čo je 2,88 promile.

Bál sa, že "nafúka"

Na polícii Ladislav priznal, že videl policajta, ako ho zastavuje.

Nechcel zastaviť, lebo si bol vedomý, že by mohol nafúkať, lebo vypil „nejaké to pivo". Radšej ušiel a zaparkoval do dvora.

Policajt vypovedal, že dostali hlásenie o vozidle Volkswagen Passat, ktoré šoféruje opitý vodič. Keď ho zbadali, dal vodičovi terčíkom pokyn, aby zastal. Navyše zakričal: „Polícia, stoj!"

Vodič na tento pokyn nereagoval, iba spomalil. Policajt položil ruky na kapotu a vyzýval vodiča, aby zastal úplne.

Vodič však ďalej „vytáčal" motor a pridal plyn. Policajt tvrdí, že musel vyskočiť nohami na kapotu, inak by ho auto zachytilo.

Keďže vodič nezastal a pokračoval v jazde, vystrelil na prednú aj zadnú pneumatiku, pričom trafil prednú.

Súd ho vzal do väzby

Ladislav bol dovtedy raz súdne trestaný, naposledy tiež pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V apríli 2016 dostal peňažný trest 700 eur a zákaz šoférovať na 18 mesiacov.