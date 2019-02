Laco: Neprišiel som do Košíc niečo hasiť alebo zachraňovať

Na svoj prvý zápas by mal byť pripravený do troch týždňov.

5. feb 2019 o 12:00 Patrik Fotta

KOŠICE. V utorok dopoludnia sa k hokejistom HC Košice pripojil reprezentačný brankár Ján Laco, ktorý v Crow aréne absolvoval s oceliarmi tréning na ľade.

Jeho rola v tíme by mala byť najmä o odovzdávaní skúseností dvojici gólmanov Vladislav Habal a Stanislav Škorvánek.

Vicemajster sveta z roku 2012 prišiel do metropoly východu plný odhodlania.

Kvôli zraneniu lakťa vynechal rodák z Liptovského Mikuláša doterajšiu časť sezóny, no aktuálne je už na sto percent pripravený a Košičanom chce pomôcť k dosiahnutiu najvyšších ambícií.

Mohol prísť už pred týždňom, skolila ho viróza

Posledným pôsobiskom 37-ročného brankára boli české extraligové kluby Piráti Chomutov a HC Sparta Praha.

V súčasnosti je po rekonvalescencii už úplne fit, no do zápasového rytmu zrejme tak skoro nenaskočí.

„Lakeť už dva mesiace drží. Dúfam, že to bude takto pokračovať aj naďalej a bude to dobré. V Košiciach som mohol byť už pred týždňom, ale akurát ma v Liptovskom Mikuláši skolila nejaká viróza, takže som doma ležal s teplotami. Už som však zdravý a teším sa z toho, že tu môžem byť. Naskočiť do prvého súťažného zápasu, ktorý nás najbližšie čaká, ale ešte zatiaľ pripravený nie som,“ povedal Laco.

V tíme oceliarov už gólman so skúsenosťami z KHL pôsobil pred dvanástimi rokmi a na Košice má veľmi dobré spomienky.

„Mesto je veľmi pekné. Strávil som tu dva a pol roka, takže tu mám zopár známych a kamarátov. Neprichádzam teda do cudzieho prostredia,“ uviedol Laco, ktorý pozorne sledoval dianie v Tipsport lige a zároveň aj svojich brankárskych kolegov.

„Chalani v tejto sezóne odvádzajú skvelú prácu. Môj príchod nie je o tom, že je potrebné niečo hasiť alebo zachraňovať. Mojím cieľom je pomôcť z akejkoľvek pozície mužstvu, aby bol záver sezóny pre nás pekný.“

Dali mu možnosť zapracovať sa do tímu

Laco zažil v Košiciach obdobie prechodu do novootvorenej Steel Arény, v ktorej zažil aj divácku eufóriu pri prvých zápasoch.

„Bol som pri tom, keď sme sa z terajšej Crow arény sťahovali do novej haly. Nejaké spomienky na to mi určite ostali. Na návrat do Steel Arény sa samozrejme teším, keďže je to krásna hala a jedna z najlepších na Slovensku.“

Z množstva ponúk, ktoré skúsený reprezentačný brankár dostal, ho najviac oslovila možnosť návratu do Košíc.

„Bol som dlhšie mimo kvôli zraneniu a počas toho obdobia som dostal viacero ponúk, aby som opäť nabehol do zápasového rytmu. Sám dobre viem, že nie vždy to je ľahké. Práve v Košiciach mi dali možnosť sa postupne zapracovať do tímu a pomôcť chalanom. Zároveň budem mať priestor na tréning a byť súčasťou nejakej organizácie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol práve pre Košice.“

Nechceli ho dostať pod tlak

Veľkým lákadlom je aj vidina zisku majstrovského titulu, ktorý v Lacovej zbierke úspechov stále chýba.

„Titul na klubovej úrovni si určite želá každý, kto hrá hokej alebo sa venuje kolektívnemu športu. Určite by to bolo pekné, ale je predčasné o tom rozprávať. Základná časť ešte neskončila a play-off bude úplne nová súťaž. Chcem, aby sa tu vytvorila najmä dobrá partia a spoločne sme sa posúvali vpred krok po kroku.“

Pred príchodom do Košíc bol Laco v kontakte aj s trénerom brankárov v tíme oceliarov Markom Milým.

„Rozprávali sme spolu a hlavne sme sa snažili, aby sa nedostal pod tlak, keďže určitý čas pauzoval. Potrebujeme, aby nám trochu pomohol aj svojimi skúsenosťami. Máme kvalitnú brankársku dvojicu, o čom svedčia aj ich výsledky v extralige. Stať sa ale môže všeličo a preto sme pristúpili k posilneniu kádra na brankárskom poste,“ uviedol Milý.

Do play-off by mal byť 37-ročný brankár pripravený v prípade potreby zasiahnuť do zápasového diania.

„Vieme o ňom, že je parádny brankár. Bavili sme sa o tom, že bude potrebovať asi tri týždne na to, aby bol stopercentne fit a pripravený nastúpiť, ak by si to situácia vyžadovala. V praxi to znamená, že pokiaľ sa bude chlapcom dariť a pôjdeme v play-off ďaleko je možné, že do žiadneho zápasu ani nebude musieť zasiahnuť,“ povedal Milý.