Peter Hudák: Jakubisko je umelec, ja som poctivý televízny remeselník

Režisér Kapury, Správneho kľúča a mnohých iných programov spomína.

10. feb 2019 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. Aj keď sa v uplynulých dňoch dožil sedemdesiatin, svoje remeslo stále nevešia na klinec.

A tak sa televízni diváci môžu tešiť na stále nové časti relácie Kapura či na prenosy z folklórnych festivalov v jeho réžii.

Od roku 1972, keď Peter Hudák začal pracovať v Československej televízii v Košiciach, sa podpísal pod viac ako 1 600 titulov.

Otec dlho odolával novému fenoménu

Televízia na Slovensku vznikla, keď mal Peter 8 rokov. Pre budúceho režiséra však bola nejaký čas tabu.

„Otec nechcel doma televízor, už vtedy sa hovorilo, že sa deti nebudú kvôli jeho sledovaniu učiť, to sa omieľa od zrodu televízie. Ale v roku 1958 boli majstrovstvá sveta vo futbale vo Švédsku. V rodine môjho spolužiaka kamaráta Gabiho Vargu, dnes známeho lekára, televízor mali. Všetci kamaráti sme sa k nemu nahrnuli a pozerali zápasy. Aj teta mala televízor a k nej celá rodina chodila na majstrovstvá v krasokorčuľovaní. Otec ale napokon podľahol tlaku a nejaký Lotos prikvitol do obývačky, aj so všetkými peripetiami. Jeden z nás bol na streche, hľadal miesto pre anténu, druhý v izbe, a tak sme ´lovili´ obraz. Bol síce zašumený, ale boli sme radi, že tam vidíme Matušku a Pilarovú a iných,“ spomína na prvé kontakty s novým fenoménom svojho detstva.

Vtedy ani netušil, že raz sa stane jeho súčasťou a spojí s ním celý život.

Trinásť rokov s Kapurou

V strižni finišujú práce na najnovšom vydaní folklórnej hitparády Kapura.

Na monitore sledujeme reportáž zo Štátneho divadla v Košiciach, v ktorom režisér a choreograf Ondrej Šoth pripravil inscenáciu Rodná zem.

Peter Hudák so strihačom Zsoltom Szabóom ešte kontrolujú konečnú podobu reportáže z dielne kožušníčky Anny Suchej z Novej Bane i hitparádových noviniek, v ktorých sa stretnú heligonkári z Prešova a folkloristi z Banskej Bystrice.

Tejto relácii venuje Peter Hudák v posledných rokoch najviac času a energie.

Dvakrát mesačne prináša divákom premiérové vydania. Zároveň ich pripravuje aj autorsky a v tom vidí najväčší problém.

„Nesúvisí s obsahom, ten folklór je naozaj bohatý. Aj keď to robíme trinásty rok, stále je čo ukázať. Všetky kolektívy, ktoré oslovujem, chcú účinkovať v Kapure. Ale problém je s časom, a tak argumentujú: ´Vtedy nemôžeme, máme vystúpenie´. Cez týždeň totiž všetci pracujú a cez víkendy zas vystupujú. Je preto komplikované to skoordinovať, tá logistika je dosť náročná,“ hovorí o práci na svojej ťažiskovej relácii.

A teší sa, že ju ľudia zo súborov poznajú a pozitívne na ňu reagujú.