Ústavný súd zamietol Rašiho volebnú sťažnosť

Rastislav Trnka zostáva košickým županom.

6. feb 2019 o 13:40 (aktualizované 6. feb 2019 o 15:29) Peter Jabrik

KOŠICE. Ústavný súd (ÚS) SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na stredajšom neverejnom zasadnutí pléna zamietol volebnú sťažnosť neúspešného kandidáta vo voľbách župana (4. novembra 2017) Richarda Rašiho (Smer).

Domáhal sa ich vyhlásenia za neplatné a uskutočnenia nových volieb.

So županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) prehral vtedajší košický primátor a súčasný vicepremiér pre investície a informatizáciu o 875 hlasov.



Potvrdili sa tak utorkové informácie Korzára, že by mohol ÚS o tejto sťažnosti rozhodnúť v stredu.

Stihol to takmer na poslednú chvíľu, lebo deviatim sudcom ÚS končí 16. februára funkčné obdobie.

Momentálne nie je možné odhadnúť, kedy sa podarí parlamentu zvoliť 18 nových kandidátov a prezidentovi z nich vybrať deväť nástupcov.

Trnka: Som rád, že vyhral zdravý rozum

Raši v reakcii na verdikt ÚS pre Korzár uviedol, že zamietnutie rešpektuje a počká si na jeho zdôvodnenie. Zároveň verí, že polícia prípad došetrí.

„V prvom rade som rád, že vyhral zdravý rozum. Aj keď priznávam, že som bol trošku prekvapený z postupu ústavného súdu, ktorý Rašiho sťažnosť najprv prijal na ďalšie konanie. Ďakujem všetkým členom Policajného zboru, prokuratúry a aj ústavným sudcom, ktorí si chceli zachovať svoju osobnú integritu a vydržali tie tlaky. Som naozaj rád, že to dopadlo tak, ako to malo logicky aj dopadnúť. Aj keď na Slovensku to občas nie je samozrejmé, že zvíťazí to, čo je logické,“ reagoval pre Korzár župan Trnka.

Je rád, že po tomto verdikte môžu na župe ďalej pracovať už bez tieňa volebnej sťažnosti.

„V zákulisí to totiž bolo cítiť, aj keď som sa tým nenechal vyrušovať, lebo som bol presvedčený, že táto sťažnosť nemá opodstatnenie. Bol to však z druhej strany aj zámer zneisťovať ľudí,“ dodal župan.

Predpokladá, že ešte nejaké útoky ako istý slovenský folklór zastrašovania budú pokračovať, ale on odporúča všetkým kolegom najmä z opozície venovať sa už konečne práci v prospech obyvateľov.

„Voľby sa nevyhrávajú na súdoch, ale vo volebných miestnostiach. Som rád, že to súd potvrdil. Voliči mi prejavili dôveru. Po celý čas som sa snažil rozhýbať náš kraj tak, ako som to sľúbil. Naša práca pokračuje naplno, ďakujem všetkým obyvateľom nášho kraja, ktorí mi vyjadrili podporu. Chcem byť županom všetkých východniarov v Košickom kraji, pre nich je toto rozhodnutie dobrou správou. Spolu s nimi to tu rozhýbeme,“ dodal Trnka na záver.

Rajtáková: Zákonná lehota už uplynula

Právna zástupkyňa župana Rastislava Trnku (nezávislý) v konaní pred ÚS Iveta Rajtáková ešte v utorok konštatovala, že ÚS nedodržal zákonnú 90-dňovú lehotu na rozhodnutie od doručenia sťažnosti.

Vychádzala z toho, že Rašiho sťažnosť bola ústavnému súdu doručená 15. novembra 2017.

Ten ju svojím uznesením z 31. januára 2018 prijal na ďalšie konanie a zároveň konanie prerušil.

„Ak vychádzame z týchto skutočnosti, od podania sťažnosti do prijatia predmetného uznesenia uplynulo 76 dní (ak nerátame 31. 1.),“ reagovala Rajtáková pre Korzár.



Uznesením z 28. novembra 2018 rozhodol ÚS o pokračovaní v konaní a do utorka tak uplynulo ďalších 69 dní.

„Je teda zrejmé, že ÚS nerozhodol ani v lehote, ktorá vyjmúc dobu prerušenia konania predstavuje už 145 dní,“ zdôraznila advokátka.

Mészároš navrhol sťažnosť odmietnuť už pred rokom

Zatiaľ nie sú známe dôvody stredajšieho zamietnutia Rašiho volebnej sťažnosti.

Plénum ÚS ju prijalo na ďalšie konanie 31. januára 2018 napriek tomu, že ju sudca spravodajca Lajos Mészáros navrhol odmietnuť pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí podania a nepredloženie žiadnych dôkazov o manipulácii volieb.

Za odmietnutie sťažnosti však vtedy hlasovalo iba šesť z trinástich sudcov (chýbal jeden hlas). Podľa zákona bola teda automaticky prijatá na ďalšie konanie.

Vrátane Mészárosa priložili vtedy štyria sudcovia odlišné stanoviská k uzneseniu ÚS.

Bolo totiž podľa nich extrémnym odchýlením sa od dlhodobo budovanej ustálenej praxe rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ktorá vyžaduje, aby zákonné náležitosti sťažnosti vo volebných veciach boli splnené ku dňu skončenia zákonnej lehoty na jej podanie a všetky sťažnosti, ktoré tieto náležitosti nespĺňali, boli odmietané.

Raši dopĺňal sťažnosť štyrikrát

Mészáros konkretizoval, že vo svojom pôvodnom podaní Raši napríklad neoznačil, zvolenie ktorého kandidáta napáda a považoval za hypotetické aj ním uvádzané dôvody na vyhlásenie volieb za neplatné.

Podľa sudcu samotná nezrovnalosť v obci Zemplínska Široká, kde Rašimu chybou pri vypĺňaní volebnej zápisnice nezarátali 88 hlasov, neovplyvnila celkový volebný výsledok, keďže rozdiel medzi ním a Trnkom bol 875 hlasov.

Hoci Raši sťažnosť ešte dodatočne a po lehote štyrikrát dopĺňal o ďalšie argumenty, Mészáros ju aj potom považoval za zjavne neopodstatnenú.

Väčšinu pléna ÚS vrátane predsedníčkyMacejkovej nevyrušilo, že Raši dopĺňal sťažnosť štyrikrát až po uplynutí lehoty.

Stačilo im, že v čase predbežného prerokovania už spĺňala podľa nich všetky náležitosti.

Dva týždne po uplynutí lehoty (28. novembra 2017) ju pritom doplnil označením osoby, proti ktorej smeruje a aj ďalšiu chýbajúcu skutočnosť, v čom vidí porušenie volebného zákona.

O preverenie súčtu platne odovzdaných hlasov pre neho vo všetkých okrskoch volebného obvodu č. 7 (Michalovce) požiadal ÚS až 28. decembra 2017, teda mesiac a pol po uplynutí lehoty.

Potom 12. januára 2018 oznámil, že v ten deň podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za odňatie tých 88 hlasov.

Zároveň až vtedy priložil analýzu anomálií vo výsledkoch volieb na predsedu kraja.

Poukázal v nej na výrazne vyššie percento zneplatnených hlasovacích lístkov oproti celoslovenskému priemeru a aj oproti voľbám krajských poslancov v Košickom kraji.

Práve o túto analýzu sa potom opieral ÚS pri prijatí sťažnosti na ďalšie konanie, hoci podľa Mészárosa ani v nej „neuviedol žiadne dôkazy či skutočnosti, ktoré by odôvodňovali čo i len pochybnosť o správnosti volebného výsledku v celom volebnom obvode“.

Samotné trestné oznámenie priložil 22. januára 2018.

Sťažovateľom predložené anomálie nepovažovali za hypotetické

V odôvodnení prijatia sťažnosti na ďalšie konanie sa písalo, že vzhľadom na Rašim predložené anomálie pri percentách neplatných hlasov nemajú jeho tvrdenia o nezákonnosti volieb len hypotetickú povahu, sú reálne možné „a ich preukázanie by v konečnom dôsledku mohlo odôvodňovať prijatie záveru o inom výsledku volieb, než aký bol vyhlásený“.

ÚS zobral pred rokom do úvahy aj tesný rozdiel hlasov medzi zvoleným kandidátom a sťažovateľom, ktorý sa ešte znížil o 88 po kontrolnom prepočítaní hlasov v Zemplínskej Širokej.

Podľa ÚS malo byť možné až na základe výsledkov prepočítavania definitívne spoľahlivo ustáliť, koľko hlasov bolo reálne odovzdaných Rašimu, ako aj zvoliť ďalší postup Ústavného súdu.