Video obvineného youtubera zachytáva aj rozhádzané ľudské kosti

Správca cintorína: Bolo to naaranžované.

8. feb 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. V stredu informoval Korzár o obvinení košického youtubera vystupujúceho pod prezývkou Dyg More, ktorý sa mal dopustiť trestného činu hanobenia mŕtveho.

Podľa polície mal 22-ročný Košičan, ktorého civilné meno je Patrik, vstúpiť do hrobky na jednom z košických cintorínov, kde manipuloval s ľudskými ostatkami.

Celú akciu si nahral na video a neskôr zverejnil na internete.

Za tento čin mu hrozia až tri roky väzenia.

Youtuber: Nevedel som, že ide o hanobenie

Patrik na obvinenie reagoval prostredníctvom svojho youtubovského kanála.

Prečítajte si tiež: Polícia obvinila youtubera, z hanobenia mŕtveho ho usvedčuje vlastné video

„Nevedel som, že hanobenie mŕtveho je aj to, že sa s ním hrám, že si to obzerám a fotím,“ uviedol.

Doplnil, že lebku a ani nič v hrobke nezničil a nepoškodil.

Trojročný trest sa mu zdá neprimeraný.

„Keď toto vyjde a zatvoria ma, budem sa smiať a plakať celé tri roky. Nech si každý pustí toto video. Za vraždy a drogy sa takto nevyšetruje,“ povedal mladík.

Priznal však, že samému by sa mu nepozdávalo, ak by niekto „narábal“ s jeho ostatkami podobne.

„Ale tiež by som nesúhlasil s tým, že by mu hrozili 3 roky väzenia. Nesúhlasil by som ani s tým, ak by bola moja babka mŕtva a prichytil by som chlapcov, ako si fotia jej lebku. Asi by som ich za to vyfliaskal, lebo nie je to úplne normálne, priznávam.“

Dodal, že vo zverejňovaní ďalších videí bude pokračovať.

Na pohodené kosti reagovala polícia stíhaním

V spojitosti s tvorbou mladého Košičana rozbehla polícia aj ďalšie trestné stíhanie pre prečin hanobenie mŕtveho.

Ide o snímku zverejnenú vlani v lete z košického verejného cintorína na Rastislavovej ulici, ktorý je najväčším pietnym miestom na Slovensku.