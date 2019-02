Kluby, v ktorých hráva, predčasne končia. Medzev sa vraj obávať nemusí

Jaroslav Figúr vystriedal od leta už tri tímy.

14. feb 2019 o 0:00 Daniel Dedina

MEDZEV. Športový svet ponúka mnoho zaujímavých príbehov.

Na amatérskej úrovni, kde je to najmä o zanietenosti, chcení a vzájomných vzťahoch to platí hneď niekoľkonásobne.

Regionálny kanonier Jaroslav Figúr nemohol tušiť, čo mu futbalový osud v uplynulých mesiacoch nadelí, až kým si tým sám neprešiel.

So zveličením by sa dalo povedať, že pre kluby je rizikové angažovať ho do svojich služieb. Posúďte sami.

Porúčal sa z Rožňavy i Maria Huty

Dvadsaťosemročný rožňavský odchovanec sa v ročníku 2016/17 pričinil o postup rodného klubu do III. ligy Východ úctyhodným nástrelom – zaznamenal 21 gólov.

Najvyššiu regionálnu súťaž si však v Rožňave zahral len jednu sezónu, klub sa už do ďalšej pre nezhody s vedením mesta neprihlásil.

V lete sa preto rozhodol zmeniť dres, zamieril k inému treťoligovému nováčikovi, do Maria Huty.

Tam však prišli turbulencie už po necelom pol roku.

Po skončení jesennej časti prebralo klub nové vedenie.

Na jar by už mala Maria Huta hrávať domáce zápasy v Spišských Vlachoch a po sezóne zrejme dôjde k fúzii oboch klubov.

V uplynulých týždňoch neostal v mužstve kameň na kameni, porúčali sa prakticky všetci hráči.

Napríklad z 15-členného menoslovu, ktorý figuroval na súpiske v poslednom jesennom stretnutí v Stropkove, už aktuálne svieti meno iného klubu pri trinástich hráčoch.

Prirátať k nim treba najznámejšieho futbalistu v jesennom kádri Maria Huty, bývalého ligového hráča Tomáš Labuna, ktorý už zarezáva v Ťahanovciach.

Cez víkend čelil v 5. kole novovzniknutého projektu Krajskej futbalovej ligy bývalým spoluhráčom, Martinovi Haluškovi a práve Figúrovi.

Tí sú už hráčmi Medzeva, lídra IV. ligy Juh.

Ďalší zamierili do Čane, Kalše, Malej Idy či Giraltoviec.