Národné tenisové centrum rozdelilo košické zastupiteľstvo

Obe strany však pripustili, že kvalita života miestnych pôjde dole.

15. feb 2019

KOŠICE. Mestské zastupiteľstvo je v otázke výstavby Národného tenisového centra (NTC) rozpoltené.

Kým jedni chcú pokračovať v projekte na Popradskej ulici, druhí prejavili názor, že vedenie mesta má hľadať pre toto športovisko s 5-tisícícovou diváckou kapacitou novú lokalitu.

Obe skupiny však spája snaha zachovať ho v Košiciach.

Riziká hľadania novej lokality

Práve možnosť, že by Košice mohli o investíciu prísť, bola jedným z argumentov, prečo nechať rozbehnutý projekt NTC, ktorý už má vydané platné územné rozhodnutie, na Popradskej.

Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška na pondelkovom stretnutí s vedením mesta, ale i obyvateľmi lokality na Popradskej, ktorí si neželajú výstavbu NTC v blízkosti ich obydlí kvôli zhoršeniu dopravnej situácie a hluku, pripustil, že by mohol projekt mesto opustiť.

Zástupca zväzu, ale i poslanci zastupiteľstva dôvodili aj pokročilou fázou, v ktorej sa zámer nachádza.

„Pán Moška nás upozornil, že projekt je pripravený na 80 percent,“ povedal poslanec Viliam Knap (nezávislý).

Doplnil, že ak sa bude hľadať náhradná lokalita, zámer sa nestihne postaviť do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má v Košiciach uskutočniť v roku 2021.

Poslanci: Stratia čas a možno aj financie

„Celý projekt už vyšiel na 800-tisíc eur, kto to zaplatí? Ak teraz zaspíme, prevezme ho iné krajské mesto. Dva roky navyše už projekt nemôže čakať,“ uviedol Knap.

O tom, že mesto nemá čas na hľadanie novej lokality pre športovisko, sú presvedčení aj ďalší poslanci.

V rámci diskusie odzneli aj názory, že mesto môže váhavým postojom k NTC prísť aj o garanciu financovania projektu.

Tú má zo 60 percent zabezpečiť vláda SR, 20 percentami sa majú na zámere podieľať STZ a mesto Košice.

Zväz predstavil dva varianty výstavby. Jeden za 15 miliónov, ktorý by slúžil iba tenistom, druhý za 30 miliónov, ktorý by poskytol priestor aj pre ďalšie športy.

Tým by sa podľa zástancov výstavby NTC na Popradskej podarilo vyriešiť situáciu okolo organizácie EYOF v Košiciach.

Kvalita života sa zhorší

Niektorí z poslancov však pripustili, že kvalita života sa môže miestnym obyvateľom po výstavbe znížiť.

„Mojich starých rodičov sa na Kuzmányho nikto nepýtal, či tam chcú električku, ale jednoducho sa postavila a slúži,“ uviedol ďalší z poslancov Michal Djordjevič (nezávislý), ktorý je za výstavbu na Popradskej.

Opačný názor má Henrich Burdiga (nezávislý), ktorý upozornil, že poslanecký zbor bol volený obyvateľmi a ich záujmy má hájiť.

„NTC na Popradskej zníži kvalitu bývania ľudí, ktorí tam sú. A to bez ohľadu na to, ako a kde sa bude parkovať a či tam budú ľudí rozvážať autobusy. Môžeme tvrdiť, že ide o športovisko, NTC je však akciová spoločnosť, teda v prvom rade je to biznis. Pokiaľ si pozriete stránku NTC v Bratislave a pozriete si, koľko koncertov a komerčných akcií je v tejto hale, uvidíte, že či sa bavíme iba o športe alebo o biznise. Chceli by ste bývať vedľa haly, kde budú koncerty? Bude tam cirkus taký, že tam nebudú ľudia vedieť ani spať,“ upozornil.

Podľa poslanca výrazne sa zníži aj hodnota ich nehnuteľností.

„Skúste sa na to pozrieť sedliackym rozumom a nie iba vaším politickým spôsobom. Ak existuje možnosť NTC presunúť niekde inde v rámci Košíc, treba to urobiť,“ dodal Burdiga.

Na jeho slová reagoval Miroslav Špak (nezávislý), ktorý dodal, že Košice nemajú po štyroch predchádzajúcich rokoch „aktivít“ žiaden pozemok, na ktorom by nevznikla petícia proti výstavbe NTC.

Vyše hodinová diskusia v bode o NTC nebola zakončená žiadnym uznesením.