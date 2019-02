Primátorovi Polačekovi schválili plat 5 316 eur

Gibódovi navýšenie pre Petruška prekážalo, svojmu šéfovi navrhol výraznejšie.

14. feb 2019 o 19:30 (aktualizované 14. feb 2019 o 21:24) Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) bude poberať mesačný plat 5 316 eur. Schválili mu ho poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve.

Zaradenie tohto bodu do programu navrhol priamo na rokovaní jeho dlhoročný najbližší spolupracovník - viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý).

Keď vlani v apríli schválili Martinovi Petruškovi ako zastupujúcemu primátorovi po marcovom odchode Richarda Rašiho (obaja Smer) na post vicepremiéra zvýšenie základného platu o 10 percent na 3 757 eur mesačne, bol to práve Gibóda, ktorý si nemyslel, že by mal na to mať nárok od začiatku svojej funkcie.

Ako dôvod uviedol aj to, že Petruško chybne informoval poslancov o výstavbe Košickej futbalovej arény.

Polaček je na poste primátora dva mesiace a jemu Gibóda teraz navrhol navýšenie zákonného minima 3 797 eur o 40 percent na 5 316 eur.

Z 32 prítomných poslancov hlasovalo za 21, zdržalo sa 10 a proti bol jeden.

Najviac, koľko môže podľa zákona primátor Košíc zarábať mesačne, je 6 076 eur pri maximálnom 60-percentnom navýšení platu.

Gibóda: Rovnako navýšený plat je aj v iných mestách

„Funkcia primátora mesta Košice, ktoré je druhým najväčším mestom na Slovensku, si vyžaduje riešenie širokého spektra hospodárskych, ekonomických, sociálnych a samosprávnych problémov pri vykonávaní funkcií orgánu verejnej moci,“ obhajoval viceprimátor pred poslancami svoj návrh.

Zdôraznil, že plnenie pracovných povinností primátora ďaleko prekračuje zákonný čas a vyžaduje si neustálu pripravenosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách, organizovaných mestom a inými inštitúciami.

„Pre ilustráciu, plat primátora je porovnateľne navýšený aj v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trnava a Trenčín,“ uzavrel Gibóda.

Reakcia Polačeka

„Je to ťažká otázka,“ reagoval Polaček na to, či je po dvoch mesiacoch vo funkcii adekvátne navýšenie platu o 40 percent.

Pokračoval, že je to adekvátny plat k práci, ktorú treba robiť.

„Aj príprava zastupiteľstva stála obrovskú energiu. Som človek, ktorý chodí do práce pred siedmou hodinou a odchádza o polnoci. Chcem zotrvať v tej kondícii, aby sme urobili pre mesto všetko. A s tým súvisí aj navyšovanie mojich nákladov v súkromnom živote,“ dodal primátor.