Pred košickou železničnou stanicou napadli ženu, nikto sa jej nezastal

Polícia tvrdí, že hliadkuje, ľudia hovoria o nebezpečnom priestore.

18. feb 2019 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Pred budovou košickej železničnej stanice sa zgrupujú rôzne indivíduá.

Bežnou záležitosťou je obťažovanie, dochádza aj k lúpežiam.

Udrel ju zozadu do hlavy

Presvedčila sa o tom aj Jana, ktorá v utorok 12. februára cestovala okolo 18.30 hodiny z práce domov.

„Priamo pred železničnou stanicou ma napadli, išla som z práce na vlak a ponáhľala sa domov. Nejaký muž ma udrel zozadu do hlavy a následne mi trhal kabelku. Dosť dlho sme spolu zápasili, nakoniec sa mi podarilo s kabelkou vytrhnúť a vbehla som do priestoru stanice. Na okolí bolo veľa ľudí, nik sa ma nezastal, nič neurobil,“ vraví Jana.

Napriek tomu, že ju bolela hlava a mala závrate, celá vystrašená odcestovala domov.

„Mám strach, v okolí stanice je veľa asociálov, opitých ľudí a nikto s tým nič nerobí. Bola som dosť unavená po práci, utekala som domov za deťmi. Bola som rada, že som prežila, preto som nevolala políciu. On bol preč a ja by som sa v Košiciach zdržala veľmi dlho.“

Skutočnosť, že pred budovou stanice dochádza k obťažovaniu a prepadom ľudí, nám potvrdil aj cestujúci Peter.

„Je hanba, ako to tu vyzerá. Obťažujú vás počas dňa, keď sa zotmie, býva to ešte horšie. Policajtov vidieť len veľmi zriedkavo. Je to však stanica, ktorá je bránou do mesta. Máme ju vynovenú a takto si kazíme dojem.“

Na stanici sme sa boli pozrieť. Je pravdou, že sa tam okrem bežných cestujúcich vyskytujú aj podivné indivíduá.

Za vyše polhodiny sme nevideli žiadneho policajta, ktorý by hliadkoval.

Polícia: Pred stanicou nie je veľa trestných činov

Polícia tvrdí, že sa v okolí stanice nachádza viacero kamerových systémov, ktoré snímajú okolie Staničného námestia.

„V okolí stanice denne prejde niekoľko tisíc osôb, teda ide o miesto so zvýšenou koncentráciou ľudí. Doposiaľ nám nikto skutok neohlásil,“ uviedla na margo spomínaného útoku krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.