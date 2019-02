Polačekovu koalíciu rozhádal Djordjevič. Petrovčik: Je to prkotina, ale bude mať dohru

Starosta vraj z rady školy radšej odstúpi, aby nebol s poslancom, ktorého má dosť inde.

19. feb 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Komisie mestského zastupiteľstva sú zložené z poslancov aj z obyvateľov Košíc a odborníkov.

Práve účasť neposlancov vyvolala na nedávnom rokovaní mestského parlamentu, ktorý o ich zložení rozhoduje, spory.

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) totiž navrhol za členku kultúrnej komisie jej dlhoročnú šéfku Ľubicu Blaškovičovú (nezávislá), ktorá v posledných voľbách neuspela a poslankyňou mesta sa už nestala.

Bývalú šéfku do komisie nepustili

„Navrhol som do komisie herečku a tvorkyňu Imaginácií, no nedostal som odpoveď. Večer pred rokovaním po ôsmej hodine večer prišiel mail so všetkými nomináciami do komisií aj mestských podnikov, niektorí poslanci si to ani nestihli otvoriť. Vyskladali si tam vo veľkej väčšine svojich ľudí, poslancov z miestnych zastupiteľstiev, ktorí kandidovali s nimi. Aj do komisií boli podosadzovaní odborníci aj ľudia blízki vedeniu mesta, teda tejto koalície,“ hovorí Djordjevič.

Šéfom kultúrnej komisie je exstarosta Starého Mesta Ľubomír Grega (OľaNO).

Blaškovičovú do komisie nepustili.

Podľa neho už bola obsadená a nemohol nominovať viac členov.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) však nebol počet členov komisií limitovaný.

Grega: Neplakal som

„Na rozdiel od Djordjeviča mám vyštudovanú divadelnú fakultu, on môže snívať o tom, aby ju absolvoval. Niekedy môže byť niekto nespokojný, lebo sa nedá vyhovieť každému. V minulom volebnom období, a to som bol poslanec, ma kolegyňa do komisie nezaradila a neplakal som,“ vysvetľoval Grega.

Djordjevič hovoril o pokuse o privatizáciu komisií.