Lekár Michalko: Tréner Kozák si nezaslúžil, čo mu urobili reprezentanti

Pred 20 rokmi bol aj pri štarte prvého slovenského kozmonauta do vesmíru.

20. feb 2019 o 0:00 as

KOŠICE. Už 57 rokov pôsobí Ján Michalko ako lekár v košických športových kluboch.

Tento vitálny 82-ročný dôchodca je skvelý rozprávač.

Presne pred 20 rokmi bol členom slovenskej vládnej delegácie pri štarte rakety s prvým slovenským kozmonautom do vesmíru Ivanom Bellom.

Pre Korzár hovorí Ján Michalko nielen o zaujímavostiach z pobytu na kozmodróme Bajkonur, ale zaspomínal si aj na krásne chvíle s košickým športom, zamyslel sa nad súčasným stavom košického futbalu či rozhodnutím Jána Kozáka skončiť vo funkcii trénera reprezentácie Slovenska.

Na Bajkonure bol na tribúne, všetko videl detailne

„Sú dátumy, ktoré v hlave zostanú navždy. Jedným z nich je aj 20. február 1999, keď presne v čase 5:17:32 h nad ránom vyletela vesmírna loď Sojuz TM-29 s Ivanom Bellom, ktorý sa stal prvým slovenským kozmonautom vo vesmíre a celkovo 385. pilotom, ktorý vyletel zo Zeme do vesmíru. Mal som to šťastie byť súčasťou vládnej delegácie Slovenska na kozmodróme Bajkonur. Súviselo to s tým, že ako vojak z povolania som roky pôsobil ako lekár pri leteckých útvaroch, bol som aj súčasťou výberového konania, keď adepti na miesto prvého slovenského kozmonauta vo vesmíre robili pod mojím vedením napríklad testy v podtlakovej komore," zaspomínal si Ján Michalko na okamihy spred 20 rokov.

„V profesii leteckého lekára to bol môj úžasný vrchol a skvelý zážitok, rovnako ako pri futbalovej medicíne bolo vrcholom zlato na moskovskej olympiáde v roku 1980, keď som bol ako lekár členom realizačného tímu. Na Bajkonure sme boli na tribúne vzdialenej jeden a pol kilometra od štartovacej plochy, odkiaľ vyletela slovensko-francúzsko-ruská posádka na orbitálnu stanicu Mir. Všetko som videl detailne, ešte pred touto emotívnou udalosťou som mal možnosť nazrieť aj do zázemia celého centra.“

Zranil si koleno, ale pri futbale zostal

Jeho dlhoročné spojenie so športom je známe každému, kto sa trochu vyzná v živote v Košiciach.

V detstve sa Ján Michalko venoval futbalu. V tíme žiačikov VSS Košice bol spoluhráčom legendárneho Andreja Kvašňáka. Dorastenecký vek strávil v Lokomotíve.

Ako vysokoškolák-medik skončil s futbalom pre vážne zranenie kolena.

Venoval sa aj atletike a basketbalu.

Bol šťastný, keď neskôr ako lekár mohol zostať v kontakte so svojím milovaným športom – futbalom, hoci chvíľu bol aj členom relizačného tímu hokejistov Dukly a VSŽ Košice.

Od roku 1960 bol členom realizačného tímu futbalistov VSS Košice.

Od roku 1967 bol pri futbalistoch košickej Lokomotívy. Zažil aj slávnu éru 1. FC Košice, kam ho v roku 1994 zverboval Alexander Rezeš.

Chvíle radosti prežil aj s MFK Košice, vrátane jedného triumfu v Slovenskom pohári (celkovo bol pri piatich triumfoch košických klubov v Slovenskom pohári a dvakrát bol pri víťazstve v Československom pohári).

V klube sa rozhodol skončiť v lete 2015 po administratívnom preradení MFK do II. ligy.

Bol lekár zlatého olympijského tímu futbalistov Československa na OH 1980 v Moskve, aj člen realizačného tímu československej i slovenskej reprezentácie.

„V košickej Lokomotíve som bol ako lekár dvadsaťsedem rokov. Je otázne, či sa ešte niekedy bude hrať v Košiciach taký futbal, aký predvádzali železničiari v čase svojej najväčšej slávy. Dvakrát sme vtedy triumfovali v Československom pohári, v PVP sme so slávnym AC Miláno vypadli doma smoliarsky po jedenástkovom rozstrele. V deväťdesiatych rokoch som zažil veľkú éru 1. FC Košice. Majiteľ klubu Alexander Rezeš mi predostrel jasnú víziu, aký tím chce v Košiciach vybudovať. Aj ja ako lekár som vo vtedajšom 1. FC mal špičkové podmienky na prácu. Klub žal úspechy, vrátane zisku dvoch titulov majstra Slovenska a premiérovej účasti v hlavnej skupine Ligy majstrov.“