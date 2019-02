Splnomocnenec vlády pre rómske komunity bojuje proti toluénu

Osvetou chce zastaviť závislosť na nebezpečnej droge.

21. feb 2019 o 13:25 SITA

KOŠICE. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa pustil do boja proti používaniu toluénu a iných drog v osadách.

V spolupráci s regionálnymi kanceláriami začali osvetovú kampaň zameranú na predajcov, ale aj potenciálnych užívateľov týchto drog.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) na štvrtkovej tlačovej besede v Košiciach upozornil na to, že čoraz viac obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít prepadáva drogám.

Rómovia pritom siahajú najmä po relatívne lacno dostupnom, no nebezpečnom toluéne.

Droga chudoby

„Občas toluén nazývame aj droga chudoby, zväčša sa týka ľudí, ktorí sú z najchudobnejších skupín obyvateľstva. Je to totiž droga, ktorá je lacná, ale na druhej strane rýchlo ničí človeka. Spôsobuje deformácie priamo v mozgu. Je to cesta, z ktorej nie je cesta späť,“ uviedol Ravasz.

Najviac lokalít, v ktorých sa problémy s užívaním toluénu objavujú, je najmä v Košickom a Banskobystrickom kraji, čiastočne je zasiahnutý aj Prešovský kraj.

Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je potrebné tento trend zastaviť.

„Pre nás je dôležité, aby sa nevytvorili nové komunity, ktoré sú rozsiahle. V tomto ohľade je veľmi dôležitá preventívna práca, aby sme tomu vedeli zabrániť,“ uviedol Ravasz.

Vysoké pokuty za neoprávnený predaj

Splnomocnenec upozornil na to, že hoci by predaj toluénu mal byť regulovaný, je ľahko dostupný v osadách, kde si ho kupujú konzumenti, alebo im ho predávajú miestni priekupníci, ktorí sa priživujú na ich závislosti.

Výrobky obsahujúce toluén by sa pritom nemali predávať tým, ktorí ich nepotrebujú k výkonu povolania.

Za porušenie nariadenia hrozí obchodníkovi pokuta od 1 000 do 99 500 eur.

Napriek tomu sa podľa splnomocnenca vedia k tejto chemikálii, ktorá pri vdychovaní pôsobí ako droga, dostať už malé deti.

„Je to extrémne ťažko kontrolovateľné, pretože tí obchodníci, ktorí toto nariadenie obchádzajú, si našli cestičky, ako toluén dostať k dílerom,“ upozornil Ravasz.

Zaberá aj osveta u obchodníkov

Ministerstvo vnútra zriadilo aj e-mailovú adresu, kam môžu obyvatelia posielať svoje tipy, ak takéhoto obchodníka poznajú.

Podľa Ravasza tam zaznamenali už niekoľko desiatok podnetov.

Aj na základe nich navštevujú pracovníci úradu okolité miesta predaja, aby poskytli obchodníkom vysvetľujúce informácie.

„Veľmi často sme sa stretli s tým, že ľudia nevedeli, že toto by nemali predávať napríklad maloletým. Nehovorím, že sa nám podarilo dotlačiť toluén do zániku, to sa nám až tak rýchlo nepodarí. Ale podarilo sa nám ho obmedziť v niektorých lokalitách a ľudia nedávali ďalej tento materiál ľuďom, ktorí sa k nemu nemajú dostať,“ dodal Ravasz.

Komiks proti drogám

Úrad začal v spolupráci s regionálnymi kanceláriami osvetovú kampaň aj medzi potenciálnymi užívateľmi.

Podieľal sa na príprave edukačného materiálu, určeného primárne pre Rómov, ktorý v podobe jednoduchého komiksu upozorňuje na riziká tejto dostupnej drogy.

„Vznikol z dotácie ministerstva zdravotníctva, na ktorej sme sa podieľali a teraz sa ju snažíme dostať do regiónov. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí zvažujú použitie tejto drogy,“ uviedol Ravasz s tým, že komiks by sa do ohrozených lokalít mal dostať cez terénnych pracovníkov.

Dostupný je nielen v slovenčine, ale aj rómčine a maďarčine.

Nová droga na juhu Slovenska

V rómskych komunitách, najmä na juhu Slovenska, sa objavila aj nová nebezpečná látka, hovorovo označovaná ako herba.

Ide o akúkoľvek usušenú rastlinu, postriekanú syntetickou náhradou THC - psychoaktívnou látkou, ktorú obsahuje marihuana.

Táto náhrada bola ešte v novembri minulého roka na Slovensku legálnou a jej predajcovia nemohli byť trestne stíhaní.

„Vďaka tomu, že sme o probléme informovali, sa podarilo dostať túto látku, ktorá je používaná na postrek rastlín, na zoznam zakázaných látok a polícia tak môže predajcov drogy stíhať ako dílerov,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Štefan Vavrek (Most - Híd).

Ako však upozornil, ide iba o krátkodobé riešenie.

„Výrobcovia drog môžu čoskoro vyvinúť novú syntetickú látku, ktorá na zozname nebude. Namiesto represie by sme sa naozaj mali sústrediť hlavne na osvetu a prevenciu,“ zdôraznil Vavrek s tým, že mimoriadne dôležité je v tomto smere aj zapojenie škôl a ich úloha pri preventívnych akciách.