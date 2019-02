Najtesnejší súboj na košickej župe sa zvádza o post šéfa kultúry

Trnka: Je to jediný odbor, kde zvažujem a radím sa.

22. feb 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Verejné prezentácie kandidátov na vedúce pozície odborov zorganizoval Košický samosprávny kraj tento týždeň.

Záujemcovia sa premiérovo prezentovali aj pred verejnosťou a odpovedali na otázky.

Rozhodnutie o nových vedúcich odborov by mohlo padnúť už tento piatok.

Napriek dvom kandidátom na šéfa odboru kultúry a cestovného ruchu nevylučuje župan Rastislav Trnka (nezávislý) ani to, že sa voľba zopakuje.

Chce odborníka

„Musím povedať, že kultúra je asi najväčší oriešok z tých všetkých pozícií. V tomto prípade sú otvorené všetky možnosti ako aj to, že sa to nejakým spôsobom zopakuje. To je asi jediný odbor, kde fakt zvažujem aj sa radím s kolegami o všetkých troch možnostiach.“

Tou treťou možnosťou, ak si nevyberie ani jedného z tých dvoch kandidátov, je teda nová voľba.

Kraj má v správe 23 kultúrnych inštitúcií, ktorým bude nový vedúci šéfovať.

Trnka hovorí, že sa pri výbere radil aj so šéfmi inštitúcií.

„Poznám ich názory. No keď si majú podriadení vyberať nadriadeného, je to veľmi zvláštna situácia. Má to svoje výhody aj nevýhody. Naozaj mám veľký záujem na tom, aby každý odbor bol riadený kvalifikovane a zároveň, aby ten, kto ho bude riadiť, spĺňal nielen odborné, ale aj manažérske schopnosti, keďže do veľkej miery v prípade vedúcich odborov je potrebné aj viesť ľudí, motivovať ich a spolupracovať s rôznymi typmi osobností, obzvlášť v prípade kultúry.“

Časť kultúrnikov lobuje za dočasnú riaditeľku