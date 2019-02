Nezdravotníci v štátnych nemocniciach si prilepšia. Čakali však viac a skôr

Maďar sa bráni: Moja dovolenka to nezdržala. Stále prebiehali rokovania.

22. feb 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE, BRATISLAVA. Po novembrovom ohlásení Vládou SR o 10-percentnom navýšení platov pre zamestnancov v štátnej aj verejnej službe, ktoré má platiť od začiatku roka, zavládlo nadšenie aj u niektorých pracovníkov v radoch nezdravotníckeho personálu v 25 štátnych zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.

Po januárovej výplate však ostali mnohí z nich sklamaní, keď zistili, že ich mzda zostala na úrovni predošlých mesiacov.

Medzi nimi bol aj zamestnanec Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach (UNLP), ktorý nechcel byť menovaný pre obavu z prepustenia.

Očakávané zvýšenie zosekali na polovicu

„Odvšadiaľ sme počúvali od našich vládnych predstaviteľov o zvýšení platov štátnym zamestnancom. Od začiatku roka to malo byť navýšenie o 10 percent. Nedostali sme nič,“ posťažoval sa.

Vinu za tento stav dával ešte minulý týždeň šéfovi UNLP Milanovi Maďarovi, ktorý je aj prezidentom Asociácie štátnych nemocníc (AŠN).

„Pán riaditeľ nechcel o 10 percentách ani počuť. Koncom januára bolo sedenie, na ktorom sa mal riešiť dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi AŠN a Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS). Podpisom tohto dokumentu by došlo k navýšeniu platov pre nezdravotníkov vo všetkých štátnych zariadeniach,“ uviedol.

Doplnil, že Maďar mal na tomto stretnutí znížiť 10-percentné zvýšenie platov na polovicu.

„Avšak nakoniec nepodpísal ani to a odišiel na exotickú dovolenku niekam do Ázie. Prísť mal niekedy v druhej polovici februára, tuším 18. Takým spôsobom rokovania nepokračovali a my sme stratili ďalší mesiac,“ povedal dlhoročný zamestnanec nemocnice minulý týždeň.

„Veľká časť nezdravotníckeho personálu, medzi nimi aj ja, máme iba minimálnu mzdu alebo pár eur nad ňou. Aj preto je atmosféra na pracovisku medzi zamestnancami zlá. Ľudia sú naštvaní,“ dodal.

Maďar: Dovolenka s tým nič nemala

Hlavného zástupcu štátnych nemocníc, ale i košickej UNLP, Milana Maďara sme sa na situáciu pýtali 18. februára.

O deň nato nás informoval, že dodatok č. 11 nebol podpísaný ani jednou zo strán kvôli rokovaniam, ktoré v tom čase podľa jeho slov stále prebiehali.

Maďar odmietol, že by jeho dovolenka, ktorá mala trvať dva týždne a bola plánovaná pred pol rokom, pozdržala podpis dodatku.