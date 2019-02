Tí zlí majú stále páky, pripomenula v Košiciach Zlatica Kušnírová

Zhromaždenie sa nieslo v pietnejšom duchu.

21. feb 2019 o 21:05 TASR

KOŠICE. Spomienkové zhromaždenie na uctenie si pamiatky zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa v Košiciach nieslo v pokojnom duchu.

Presne rok od dvojnásobnej vraždy sa pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici stretli tisíce ľudí.

Na pódiu sa davu prihovorili matka zavraždenej Zlatica Kušnírová, ale aj rečníci z novinárskej, kultúrnej, akademickej obce či duchovný.

Na zhromaždení sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska.

Zástup ľudí si výročie vraždy pripomenul minútou ticha aj zapálením sviečok pred vedeckou knižnicou.

Odznel tiež list nespokojných farmárov, ktorým dav vyjadril podporu. Na záver zhromaždenia odznela slovenská hymna.

Témy, ktoré trápia celú krajinu

Podľa spoluorganizátora z iniciatívy Za slušné Slovensko Jána Gálika mali všetky prejavy spoločné posolstvo, že občianska angažovanosť je dôležitá pre slobodnú a demokratickú spoločnosť.

"Dnešné zhromaždenie sa nieslo v pietnejšom duchu. Dotkli sme sa aj aktuálnych tém, ktoré trápia ľudí po celej krajine. Cieľom tohto zhromaždenia, koniec koncov aj ostatných, je, aby ľudia pochopili, že sa musia podieľať na tom, ako táto krajina vyzerá," povedal.

Kušnírová: Tí zlí majú stále páky

Zlatica Kušnírová sa na pódiu poďakovala všetkým zúčastneným.

"Ani tí ľudia nevedia, ako nám pomáhajú, že v tom nie sme sami, lebo sami by sme nič neurobili. Darmo, že máme dobrých právnikov, ale tí zlí stále majú nejaké svoje páky, ktorými chcú všetko zamiesť pod koberec alebo to nejako dať bokom, aby sa nedosiahol zdarný výsledok - myslím, nezávislé vyšetrenie vraždy a všetkých tých káuz, o ktorých Janko písal. Lebo už vedia, že ide do tuhého, a hlavne, že ide o nich," povedala s tým, že ide o boj za všetkých, nielen za rodinu dvojice zavraždených.

Raz to bude v učebniciach

Jedným z rečníkov bol aj Arpád Soltész z Investigatívneho centra Jána Kuciaka, ktorý si myslí, že udalosť spred roka a súvislosti s ňou spojené budú v učebniciach a sú súčasťou dejín Slovenska.

"To, že v našej krajine pochádza moc od ľudu, to nie je klišé, to je realita. Práve na týchto námestiach to vidieť a to je to, čoho sa ľudia, ktorí zneužívajú moc, ktorá im bola len prepožičaná a ktorej vlastníkmi nie sú oni, boja najviac," uviedol.

Podľa neho nie je dôvod vytvárať tlak na vyšetrovateľov vraždy.

Tvrdí, že sa stal zázrak, keď sa im podarilo dostať za mreže vykonávateľov vraždy napriek viacerým pochybeniam v úvode a čase od zistenia, že k vražde došlo, či politickej výmene.

"Nájsť objednávateľa je podstatne zložitejší proces. Ja stále verím, že ho budú schopní nájsť a usvedčiť. Na koho treba vyvíjať tlak, sú politici, ktorí by sa mohli pokúsiť nejakým spôsobom ich prácu mariť," uzavrel Soltész.