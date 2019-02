Východoslovenská distribučná musí vrátiť stotisíc eur

V kauze G-komponent rozhodoval Krajský súd v Košiciach.

22. feb 2019 o 11:13 TASR

BRATISLAVA, KOŠICE. Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD), a. s., bude čakať na vyhotovenie a doručenie rozsudku a následne zváži ďalšie právne kroky vrátane podania mimoriadneho opravného prostriedku, teda dovolania na Najvyšší súd SR.

Uviedla to Andrea Forbergerová z VSD v reakcii na štvrtkovú informáciu, že VSD na základe rozhodnutia Krajského súdu (KS) v Košiciach musí výrobcovi elektriny vrátiť peniaze.

Advokát Pavol Poláček, ktorý zastupoval výrobcu elektriny, v piatok informoval, že Krajský súd v Košiciach prvýkrát rozhodol v kauze G-komponent.

Potvrdil skoršie rozhodnutie Okresného súdu Košice I, ktoré dalo za pravdu výrobcovi zelenej energie.

VSD tak podľa neho musí výrobcovi elektriny vrátiť takmer 100 000 eur.

"Rozhodnutie krajského súdu je veľmi dôležité. Nie je možné sa voči nemu riadne odvolať, po doručení sa stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie," spresnil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá výrobcu elektriny v konaní zastupovala.

Sporný G-komponent

Poláček pripomenul, že v roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent.

Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

Poznamenal, že do hry však vstúpil Ústavný súd SR.

V roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť.

Podľa ÚS SR môže byť právnym základom na úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Takúto zmluvu však množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemalo a ani ju vôbec nepotrebovalo.