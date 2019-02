Prezident Kiska: Ficom sa nenechám vydierať

Nonstop čítanie Kuciakových článkov v Košiciach pokračuje až do večera.

22. feb 2019 o 11:55 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková, TASR

KOŠICE. Obrovský záujem ľudí vyvolalo vystúpenie prezidenta Andreja Kisku v košickej Tabačke.

Práve prezident odštartoval v symbolickom čase, rok po vykonaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, 24-hodinový maratón čítania Kuciakových novinárskych textov.

Prísť o dieťa je strašné

„Dnešný deň bude dňom, ktorý v mnohých z nás vyvoláva smútok. Pre každého, kto je otcom rodiny, je predstava, že príde o svoje dieťa, strašná. A že príde o svoje dieťa len preto, že snúbenec píše o pravde na Slovensku, je nepredstaviteľná,“ povedal plnej Tabačke.

Kiskovi pridelili na čítanie článok s názvom Ako veksláci, eštebáci a privatizéri rozkrádali štátny majetok, ktorý Kuciak napísal k 25. výročiu samostatnosti Slovenska.

„Som veľmi rád, že práve tento článok je aj o DPH. Pretože všetci ste zaregistrovali, aká vlna špiny sa spúšťa na moju hlavu. A verte, priatelia, že mám absolútne čisté svedomie, nenechám sa zastrašiť ani vydierať. A už vôbec nie predsedom strany Smer,“ povedal Kiska.

Rozčarovanie

Po Kiskovi pokračovala v čítaní Zlatica Kušnírová aj čelní predstavitelia mesta Košice a Košického kraja.

Podľa župana Rastislav Trnku (nezávislý), ktorý sa o vražde dozvedel na služobnej ceste v Bruseli, sa za uplynulý rok dala spoločnosť do pohybu.

„Bolo cítiť veľké trápenie a rozčarovanie. Udiali sa zmeny nebývalé na naše pomery. Prekonalo to asi všetky očakávania, ktoré sme si vedeli predstaviť. Očakával som, že odíde celá vláda. Verím, že to bude akoby novým štartom spoločnosti, jednak aby dokázala, že tieto vraždy neboli zbytočné a že to bude viesť ku kvalitnejšiemu životu na Slovensku. Verím, že o rok príde nová vláda, ktorá nasmeruje túto krajinu niekam inam.“

Sú chvíle, keď sa treba postaviť

Primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) zachytila tragická správa pri príprave na zastupiteľstvo.

„Tento rok prešiel strašne rýchlo, udialo a zmenilo sa veľa vecí, vo vláde aj v meste. Najväčšia zmena nastala v myslení ľudí. Mnohí si uvedomili, že nemôžu byť ľahostajní a že demokracia nie je zadarmo. Že sú chvíle, keď sa treba postaviť a povedať svoj názor, nestačí ho povedať pri pive.“

Od prezidenta si osvojil tézu , že treba prehĺbiť dôveru v štát, ktorú chce aplikovať aj na Košice.

„Stala sa hrozná vec vraždou novinára, každý si musel uvedomiť, že niekto tu zomrel za pravdu. Strašne nerád by som bol, keby to prinieslo strach. Malo by to priniesť viac odvahy a nebáť sa veci pomenovať,“ dodal Polaček.

Zločin sa rozliezol po celom svete

Do 24-hodinovej spomienky sa zapojil aj kazateľ a spisovateľ Daniel Pastirčák. Ako povedal, po čítaní textov o kauze Panama Papers si uvedomil, že "zločin je rozlezený po celom svete".

"Akákoľvek vražda predstavuje pre civilizovanú spoločnosť, za akú sa považujeme, neprípustný čin. Vražda novinára, ktorý sa usiloval upozorniť na neakceptovateľné postupy v otvorenej, solidárnej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti, ktorú chceme na Slovensku vybudovať, je o to poburujúcejšia. Pripomínať si tých, ktorí zomreli v boji za lepšiu spoločnosť, je našou povinnosťou. Aktívne pokračovať v tomto boji, je našou voľbou," uviedol dramaturg Tabačky Marko Popović.

Riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff pripomenul, že pred rokom ľudia z tímu Tabačky otvorene vyjadrovali svoj občiansky postoj a poskytli na to priestor aj umelcom.

Diela výtvarníkov a dizajnérov z rôznych kútov sveta boli reakciou na dvojnásobnú vraždu.

"Aj pri tomto nešťastnom výročí si chceme pripomenúť, v akej krajine žijeme a akú ju chceme mať. A zároveň vzdať hold mladému človeku, ktorý zomrel len preto, lebo si dobre robil svoju prácu a verejne povedal pravdu," uzavrel.

Maratón v Tabačke potrvá až do piatkového večera, za Denník Korzár sa do neho zapojí zástupkyňa šéfredaktora Katarína Gécziová a ukončí ho humanitárna pracovníčka a nositeľka titulu Biela vrana Emília Trepáčová.