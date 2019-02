Viceprimátor Gibóda: Drogy neberiem, vyjadrenie o idiotovi Brixim ma mrzí

Tvrdí, že policajné kamery nefungovali akurát v období útoku na neho.

25. feb 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

Prinášame rozhovor s viceprimátorom Košíc Marcelom Gibódom (nezávislý).

Ako hodnotíte vašu cestu od miestneho poslanca do kancelárie viceprimátora?

- Tá cesta sa nezačala v pozícii miestneho poslanca, ale štúdiom politológie. Už počas štúdia som sa totiž zapájal do rôznych kampaní a aktivít v rámci mestskej komunálnej politiky. Po škole a úspešnej kampani som v roku 2010 začal pôsobiť v samospráve, kde som bol takmer štyri roky vedúcim kancelárie vtedajšieho starostu.

Máte na mysli starostu Severu Mariána Gaja.

- Áno. Potom došlo k neslávne známemu rozkolu medzi ním a viacerými jeho spolupracovníkmi. Následne som sa rozhodol opäť kandidovať za mestského aj miestneho poslanca.

Kde je podstata vášho sporu s Gajom?

- V otázke prieskumu a ťažby uránu v lokalite Jahodná-Kurišková. V tom čase bolo vydané rozhodnutie o predĺžení prieskumných vrtov bez toho, aby sa niekto spýtal na názor dotknutých samospráv. My ako obyvatelia a zamestnanci Severu, kde spadalo 51 percent tohto prieskumného územia, sme sa pokúšali proti tomu bojovať. Chceli sme zorganizovať tlak, aby sa to zastavilo. Došlo k nezhode, či by to mala robiť mestská časť. My sme zakladali občianske združenie a prvou našou aktivitou bolo neočakávané podanie na Generálnu prokuratúru. Ministerstvo vtedy vďaka tomu prvýkrát zablokovalo predĺženie. Vtedy sa začali tortúry. Rozkol nastal, keď starosta bol najprv proti a po istých konzultáciách nabral jeho názor opačný smer.

Po konzultáciách s kým?

- Bol viackrát túto vec konzultovať s vtedajším primátorom Richardom Rašim. Po jednej z konzultácií sa vrátil a povedal, že on nechce vystupovať aktívne proti.

Toto je názorový rozdiel. Vaše konflikty s Gajom prerástli do slovných útokov.

Prečítajte si tiež: Stíhanie súvisiace s Polačekom a Gibódom zastavili tesne pred voľbami

- Ten názorový rozdiel sa prejavil tak, že v novembri 2013 sa uskutočnili voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a starosta sa sám rozhodol, že so mnou a Jaroslavom Polačekom zrazu nechce kandidovať. Do zastupiteľstva sme sa síce nedostali, ale starosta si nás zavolal a povedal, že nám nedôveruje. Tlačil na nás, aby sme dobrovoľne odišli z úradu. My sme na to nevideli dôvod, lebo sme v tom čase nevystupovali proti nemu, ale proti nekalým aktivitám v našej mestskej časti.

Napätie medzi vami eskalovalo až takým spôsobom, že vás vyzýval na férovku, zverejnil vaše intímne fotografie a vy ste ho podozrievali, že vám číta e-maily.

Prečítajte si tiež: Starostove esemesky poslancovi: Spomína plyn aj Židov

- Bohužiaľ to dospelo až do takéhoto štádia. V súčasnosti vediem súdny spor s M. Gajom o ochranu osobnosti kvôli tomu, aké nepravdivé informácie o mne šíril a snažil sa ich pretlačiť aj do rôznych médií. Niekedy sa mu to podarilo, inokedy nie. Niekedy som mal pocit, že to pripravoval aj v koordinácii s inými osobami. Niektorí ľudia v Košiciach mali veľký záujem, aby poškodili obraz Jaroslava Polačeka a mňa v časoch, keď sme pôsobili ako opoziční mestskí poslanci.

S kým na tom podľa vás spolupracoval?

- Hlasovanie exstarostu Gaja ako mestského poslanca bolo vždy v súlade s tým, čo chcela strana Smer a jej primátor Richard Raši. Je jasné, ku komu mal posledné štyri roky veľmi blízko.

Prečo ho žalujete práve za výrok, že ste boli zhúlený?