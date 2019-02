Spor prerástol do extrému. Jeden má rozťatú hlavu, druhý zlomenú nohu

Kaduk podozrieva políciu, že žehlí susedovi jeho prešľapy.

23. feb 2019 o 0:00 Michal Lendel

SADY NAD TORYSOU, KOŠICE. Rozbitá hlava na jednej strane a zlomená noha na strane druhej, to je bilancia eskalujúceho napätia medzi susedmi v obci Sady nad Torysou neďaleko Košíc.

Dlhodobý spor medzi rodinami Kadukovcov a Klimekovcov, ktoré bývajú priamo pred miestnym kostolom, sa ťahá už dlhšie, no vážnosť stretov naberá neustále na obrátkach.

Minulý týždeň v sobotu vyvrcholila vzájomná nevraživosť do zatiaľ najvážnejšieho incidentu, po ktorom skončili dvaja z jeho aktérov v nemocnici – Marek Kaduk s rozbitou hlavou a Jozef Klimek so zlomenou nohou.

Kadukovci: Sused zaútočil na matku, potom motykou na syna

Podľa sestry Mareka Kaduka spoločne s mamou čistili priekopu na ulici, aby tade mohla pretekať voda z topiaceho sa snehu.

„Zahádzal ju sused. Keď sme si rigol čistili, napadol sused mamu a mňa zhodil na zem. Vytrhol jej motyku z rúk. Zavolala som brata, aby prišiel. Dobehol a spýtal sa suseda, čo to robí. On mu motykou namiesto odpovede zaťal do hlavy,“ opísala začiatok potýčky priamo na ulici.

Mladík mal potom schytiť nádobu na odpad a hodiť ju na Jozefa Klimeka. Toho kontajner zasiahol, pričom spadol na zem.

Podľa dievčaťa sa do šarvátky primiešal aj Klimekov syn Drahoslav, ktorý mal na jej brata zaútočiť lopatou.