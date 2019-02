Stále som hrdá Košičanka, tvrdí tenistka Viktória Kužmová

Rebríček príliš nesleduje. Preraziť chce na grandslamoch.

26. feb 2019 o 0:00 Daniel Dedina

VIKTÓRIA KUŽMOVÁ je najvýraznejším slovenským tenisovým prísľubom pre najbližšie roky. Dvadsaťročná Košičanka neustále stúpa vo svetovom rebríčku WTA, najnovšie jej patrí 44. pozícia, čo predstavuje jej nové kariérne maximum.

Po Dominike Cibulkovej a Magdaléne Rybárikovej by práve Kužmová mala prebrať rolu fedcupovej jednotky.

Pauzu v nabitom kalendári využila v uplynulých dňoch na krátky relax v rodnom meste. Pri tejto príležitosti si našla čas aj na rozhovor pre denník Korzár.

Hrať môže s každou hráčkou. Aj ju poraziť

V novozélendskom Aucklande ste sa dostali až do semifinále, nedávno v Dubaji do štvrťfinále. Na úvodnom grandslame sezóny Australian Open ste postúpili do 2. kola. Ako hodnotíte vstup do roku 2019?

„Zatiaľ je to veľmi dobrá sezóna. Vydarený turnaj som odohrala už v decembri, takisto v Dubaji, kde som si zahrala finále. Bolo správne, že som tam šla, podarilo sa mi rozohrať sa pred odchodom do Austrálie. Všetky doterajšie vystúpenia v tomto roku boli super, možno akurát s výnimkou účinkovania v Hobarte. Výborná bola aj účasť vo finále štvorhry v Petrohrade s Annou Kalinskou.“

Minulý týždeň ste prvýkrát v kariére zdolali hráčku z najlepšej svetovej desiatky, Holanďanku Bertensovú. Zvýšil tento úspech vaše sebavedomie?

„Postupne som prišla na to, že so všetkými súperkami sa dá hrať a ak mám svoj deň, každú z nich môžem poraziť. Proti Bertensovej som hrala naozaj dobre a využila som šance, ktoré som mala.“

V roku 2017 ste najvyššie figurovali na 130. mieste, vlani ste prvýkrát nakukli do najlepšej päťdesiatky a od tohto týždňa ste si znova vylepšili osobné maximum. Aktuálne ste 44. hráčka sveta. Kde by ste sa chceli ocitnúť na konci sezóny?

„Postavenie v rebríčku až tak dopodrobna nesledujem. Ťažko hovoriť o konkrétnom umiestnení, okolo mňa sú už len samé výborné tenistky, ktoré dokážu poraziť kohokoľvek, bez ohľadu na ich renking. Budem obhajovať dosť bodov z vlaňajška, rovnako sú však na tom aj súperky. Beriem to tak, že každý rok sa začína od nuly. Dôležité pre mňa je najmä to, aby som odohrala veľa zápasov s kvalitnými hráčkami a stále viac a viac si zvykala na ich hru. Nemenej dôležité bude tiež uhrať dobré výsledky na väčších turnajoch.“

Presne ako hovoríte. Pohybujete sa už na miestach, kde ak chcete ísť vyššie, je potrebné preraziť na tých najsledovanejších turnajoch. Na grandslamoch ste sa zatiaľ najďalej dostali dvakrát do 2. kola. Okrem tohtoročnej Austrálie aj vlani v Paríži na Roland Garros.

„Samozrejme, bolo by skvelé, ak by sa mi podarilo ísť ďalej. Verím, že to dokážem už tohto roku.“