Primátor a župan sa namiesto premiéra stretnú s Rašim. Budú riešiť olympiádu

Polaček vníma pozitívne, že uvidí človeka, ktorý miluje Košice.

26. feb 2019 o 17:06 Michal Lendel

KOŠICE. V Bratislave sa v stredu uskutoční pracovné stretnutie medzi primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom (nezávislý), predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom (nezávislý) a podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (Smer).

Ako informoval košický magistrát, témou ich rokovania bude financovanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má v roku 2021 konať v Košiciach.

Doteraz prisľúbila vláda v liste podpísanom vicepremiérom Rašim na toto podujatie zo svojich zdrojov 12 miliónov eur.

Tento finančný obnos považuje vedenie mesta za nedostatočný.

Namiesto Pellegriniho Raši

„V utorok predpoludním sme dostali informáciu z Úradu vlády, že sa v stredu ráno v Bratislave s nami stretne podpredseda vlády Richard Raši, ktorého o to požiadal premiér Peter Pellegrini. Toto gesto vnímame veľmi pozitívne a oceňujeme, že bol navrhnutý termín tesne pred stredajším rokovaním vlády a za vládu sa na ňom zúčastní človek, ktorý miluje Košice,“ uviedol Polaček.

Prečítajte si tiež: Mesto chce rokovaním s vládou získať viac peňazí na olympiádu

„Chceme spolu rozprávať o tom, ako sa aj s pomocou vlády môžeme vyrovnať so všetkými rizikami a bariérami, ktoré organizácia takéhoto významného podujatia prináša. Veríme, že o výsledkoch nášho stretnutia bude môcť pán podpredseda hneď informovať členov vlády na jej zasadnutí. Snahou vedenia mesta aj naďalej zostáva, aby sa EYOF mohol uskutočniť v našom meste a pomohol Košice pozitívne zviditeľniť.“

Doplnil, že košická radnica plánuje zorganizovať športovú akciu EYOF aspoň na tak kvalitnej úrovni, ako to bolo v roku 2017 v Györi, alebo ako sa to tento rok chystá v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku.

Upozorňuje pritom, že kľúčom k tomu má byť financovanie výstavby nových športovísk alebo aj rekonštrukcie Angels arény či hádzanárskej haly.

Mesto požaduje 30 miliónov a plnenie záväzkov

Podľa Polačeka na to mesto potrebuje od vlády minimálne 30 miliónov eur, ďalších 18 miliónov si vyžaduje realizácia projektu Národného tenisového centra (NTC) a 10 miliónov ešte žiada aj KSK na budovanie vlastnej športovej infraštruktúry.

Prečítajte si tiež: Polaček po Rašim zdedil olympiádu Košice 2021. Vyše 40 miliónov na ňu nemá

„Bez toho, aby v Košiciach bolo na dôstojnom mieste postavené NTC, si momentálne nevieme predstaviť, ako by sa EYOF mohol uskutočniť. Pôvodne sa síce uvažovalo, že na EYOF by malo stačiť podstatne menej peňazí, avšak výrazne sa zmenili niektoré okolnosti. Nastal výpadok financií, ktoré mali byť pri výstavbe športovísk použité zo súkromných zdrojov. Je to tak napríklad v prípade haly Cassosport, kde sa súkromný investor v zmluve s mestom Košice zaviazal investovať 3 milióny eur do jej rekonštrukcie, no z týchto jeho plánov zišlo,“ povedal Polaček.

Pripomenul tiež, že na rekonštrukciu vysokoškolských internátov, kde majú bývať účastníci akcie EYOF, majú dostať univerzity v meste 21 miliónov eur, a spomenul aj záväzok Slovenského tenisového zväzu investovať 6 miliónov eur do výstavby NTC.

„Ak všetky tieto podmienky budú splnené, mesto urobí všetko pre čo najlepšiu organizáciu EYOF,“ uzavrel.