Kontrolór kriminalizuje zákazky župy. Jednu vyhrala Transparency

Župan Trnka vidí za Hudákovým konaním politiku, keďže bol členom Smeru.

5. mar 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Napätie medzi košickým županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) a hlavným kontrolórom Košického samosprávneho kraja (KSK) Ľubomírom Hudákom (exSmer) eskaluje.

Spôsobilo to predloženie Správy o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK) KSK za rok 2018 na rokovanie minulotýždňového krajského zastupiteľstva.

V nej sa konštatujú okrem iného vážne pochybenia pri niekoľkých zákazkách, kvôli čomu podal Hudák aj oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestných činov na Krajskú prokuratúru v Košiciach.

V búrlivej rozprave na zastupiteľstve sa o týchto zákazkách konkrétne prakticky vôbec nehovorilo.

Koaliční poslanci a župan spochybňovali nezávislosť i nestrannosť hlavného kontrolóra a tým aj dôveryhodnosť výsledkov kontroly.

Otvorene sa už hovorilo aj o možnosti jeho odvolania z funkcie.

Kontrolóri naznačili účelovosť zmeny smernice

Útvar hlavného kontrolóra konštatoval v správe okrem iného podozrenie z machinácií pri troch zákazkách – audit IT prostredia KSK, implementácia nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a audit transparentnosti KSK.

Poukázal pri nich aj na časovú súvislosť medzi začatím verejného obstarávania (zadávané od 18. 4. 2018) a zmenou vnútornej smernice KSK pre verejné obstarávanie, zrealizovanou len niekoľko dní predtým (účinná od 13. 4. 2018).

Odstránila sa z nej totiž povinnosť zverejňovať výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke Úradu KSK aj pri zákazkách s nízkou hodnotou na nie bežné tovary a služby pod 50-tisíc eur bez DPH (aj ostatné sumy v článku sú bez DPH).

Pôvodná smernica pritom obsahovala povinnosť zverejňovať výzvy na predkladanie ponúk, hoci zákon o verejnom obstarávaní to nevyžadoval.

Župa po zmene tejto smernice už mohla osloviť neverejne a podľa vlastného uváženia troch uchádzačov.

Podľa ÚHK sa tým zrušila možnosť uchádzať sa o ne aj iným.

„Úrad KSK sa ohradzuje voči tvrdeniam hlavného kontrolóra, že k zmene smernice došlo účelne kvôli časovej súvislosti. Je to jeho subjektívny účelový názor, s ktorým sa nestotožňujeme. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto o to prejavil záujem, nie je obmedzená iba pre troch uchádzačov,“ reagovala pre Korzár hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová.

Na otázku, odkiaľ sa o obstarávaní mohol dozvedieť iný ako oslovený záujemca, odpovedala, že „KSK postupoval v súlade so zákonom. Verejný obstarávateľ pri zákazkách s nízkou hodnotou nie je povinný definovať zdroje informácií“.

Dodala, že za „fungovania“ starého systému smernice by bol napríklad protikorupčný audit obstaraný za takmer 200-tisíc eur, pričom trhová cena predstavuje zlomok z tejto ceny.

„Podľa novej smernice tak boli viaceré služby vysúťažené za výhodnejších podmienok, napríklad služby mobilného operátora za tretinovú cenu oproti tomu, čo platil úrad v minulosti,“ zdôraznila hovorkyňa župana.

V oznámení, adresovanom prokuratúre, vypichol kontrolný orgán župy ako podozrivé podľa neho aj rozdelenie zákazky s predpokladanou hodnotou vyše 98-tisíc eur na dve - audit IT prostredia KSK (vyše 49-tisíc) a implementáciu GDPR (necelých 49-tisíc).

Naznačil tým, že išlo o zámer, aby obe klesli pod 50-tisícový limit, nemuselo sa obstarávanie zverejniť a mohli sa osloviť iba traja župou vybratí uchádzači.

„Toto tvrdenie je subjektívnym názorom hlavného kontrolóra, neopiera sa o platné právne predpisy,“ odmietla Činčárová podozrenia z účelového rozdelenia zákazky.

Nepredložil predbežnú ponuku, aj tak vyhral

Z Prílohy č. 3 k výročnej správe o kontrolách je možné zistiť, ako napadnuté obstarávania na župe prebiehali.