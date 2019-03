Hoferica pozná Nagya vďaka manželke. Ich deti chodia do rovnakej škôlky

Stretnú sa na galavečere Športová osobnosť Košíc.

2. mar 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Jubilejný 10. ročník ankety Športová osobnosť Košíc (ŠOK) sa uskutoční v piatok 8. marca, kedy bude odtajnené aj meno celkového víťaza.

Košická športová akadémia každoročne vyberá laureátov na základe ich dosiahnutých výsledkov a výkonov v uplynulom roku.

Vlani sa z prvenstva tešila diaľková plavkyňa Zuzana Jusková, ktorá preplávala slávny La Manche.

M. Šterbák: Otec by sa oceneniu potešil

V kategórii Legenda bude tento rok ocenený in memoriam bývalý hokejový reprezentant a tréner Ján Šterbák, ktorý posledné roky života zasvätil práci s košickou mládežou.

„Vzhľadom na to, že ide o desiaty ročník ankety a môj otec nosil celý život na drese číslo desať, vidím v tom určitú symboliku. Celá rodina by sme boli nesmierne šťastní, ak by si mohol ocenenie prebrať osobne, ale bohužiaľ nás takmer pred štyrmi rokmi náhle opustil,“ povedal syn zosnulého Jána Šterbáka Marcel a dodal:

„Ešte stále je to pre nás veľmi ťažké a hlavne pre našu mamu, pre ktorú je to veľmi citlivá téma. Otec by sa oceneniu zaiste potešil. Miloval hokej celou svojou dušou a pre mňa to bol najlepší otec, akého som si mohol priať.“

Ďalšou významnou legendou, ktorú sa rozhodla Košická športová akadémia oceniť je držiteľ striebornej medaily z futbalových majstrovstiev sveta v Čile 1962 Adolf Scherer.

Rodák z okolia Martina hrával štyri roky v Košiciach za Lokomotívu i VSS.

„Poznal som ho ako úprimného, skromného a pracovitého chlapca. V šatni sme sedeli vedľa seba a pre mňa bola veľká česť, že som s ním mohol hrávať hoci len krátku dobu. Ak by som prevzal ocenenie v jeho mene, nesmierne by som si to vážil,“ uviedol bývalý Schererov spoluhráč František Králka.

Zaradí sa medzi legendy ako Bačo či Nižný

Jedným z laureátov v kategórii TOP 10, spomedzi ktorých vzíde meno celkového víťaza ankety, je aj reprezentačný vodnopólový brankára Tomáš Hoferica.

„Nečakal som, že budem ocenený. Asi pred troma rokmi som sa zúčastnil vyhlásenia ankety, keď bola medzi laureátmi aj moja švagriná Barbora Bálintová. Tréner mi povedal, že som sa zaradil medzi legendy vodného póla, ktoré boli v ankete v minulosti ocenené, ako sú Bačo, Nižný alebo Nagy a z toho mám samozrejme obrovskú radosť," skonštatoval Hoferica, ktorý sa teší na stretnutie s ďalšími športovými osobnosťami.

„Nepoznám príliš športovcov z iných odvetví a je dobré, že sa môžeme na spoločnej večeri stretnúť. Určite by bolo fajn, ak by sa to dialo častejšie.“

Opora extraligového tímu Hornets sa teší aj na stretnutie s Ladislavom Nagyom, ktorého spoznal vďaka manželke.

„Naše deti chodia do rovnakej škôlky a prvýkrát si ho všimla moja manželka. Ukázala mi ho a odvtedy už viem, ako vyzerá naživo,“ pousmial sa Hoferica.