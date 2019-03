Akcionári nepustili zástupcu Košíc do vodární. Nepodporil ich ani Prešov

Polaček: Potvrdili Sidora, ktorý nemá našu dôveru.

1. mar 2019 o 17:45 Peter Jabrik

KOŠICE. Mimoriadne valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) sa skončilo neúspechom pre mesto Košice, na návrh ktorého sa v piatok uskutočnilo.

O Gibódovi už ani nehlasovali

Akcionári spoločnosti, ktorými je 771 miest a obcí Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, totiž neodvolali z funkcie člena dozornej rady Igora Sidora.

Mesto Košice v nej zastupuje niekdajší mestský poslanec od roku 2014, keď bol primátorom ešte Richard Raši (Smer).

Súčasné vedenie metropoly východu však po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom požadovalo jeho výmenu za viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý).

Z pohľadu mesta neúspešné hlasovanie akcionárov potvrdil Korzáru krátko po ňom primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Zanedlho to zverejnila v stručnej tlačovej správe aj VVS, podľa ktorej v jedinom bode rokovania nebol Sidor z dozornej rady odvolaný, čo znamenalo, že „akcionári už nehlasovali o možnom členstve nominanta mesta Košice (Marcel Gibóda)“.

Aj samotný Polaček mal podľa návrhu mestských poslancov zasadnúť v predstavenstve VVS namiesto vlani v decembri odvolaného bývalého viceprimátora Martina Petruška (Smer).

Členov predstavenstva odvoláva i schvaľuje práve dozorná rada a tá košického primátora do tejto funkcie takisto už dvakrát neschválila. Musí si preto počkať na jej ďalšie zasadnutie, o zvolanie ktorého mesto opätovne požiadalo.

Podľa informácií z vodární zatiaľ nie je termín zasadnutia dozornej rady stanovený.

Sidor zostáva, hoci nemá podporu mesta

Mesto teda ako suverénne najväčší akcionár nemá ani v jednom z dvoch vrcholných orgánov vodární svojho legitímneho zástupcu.

„Pána Sidora istým spôsobom akcionári potvrdili vo funkcii člena dozornej rady tým, že sa vo väčšine zdržali hlasovania. Mrzí ma na tom najmä to, že pán Sidor bol nominantom mesta, ale stratil dôveru mestských poslancov, keďže uznesenie mestského zastupiteľstva jednoznačne hovorí o tom, že výmena mala nastať. Znamená to teda, že akcionári potvrdili vo funkcii človeka, ktorý nemá dôveru mesta Košice. Tým sa nevytvoril priestor pre človeka, ktorému na druhej strane mestské zastupiteľstvo dôveru dalo. A tým je viceprimátor Gibóda,“ reagoval Polaček na výsledok hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení.

Konkretizoval, že za Sidorove odvolanie bolo približne 24 – 25 percent prítomných akcionárov. Hlasovania sa zdržalo okolo 62 percent a zvyšok bol proti.

Primátor o hlasovaní Prešova: Verím, že sa to vysvetlí

Ako hlasovali jednotliví akcionári, nie je známe. Keďže však majú Košice 20,44 percenta akcií vodární a druhým najväčším akcionárom je Prešov (8,04 percenta), znamená to, že ani vedenie tohto mesta metropolu východu nepodporilo.

Primátorka Prešova Andrea Turčanová je členkou KDH, ktoré bolo aj súčasťou koalície SaS, KDH, SMK, Nova, OKS, Spolu a Progresívne Slovensko, podporujúcej vo voľbách primátora práve Polačeka a vo voľbách poslancov bol na spoločnej kandidátnej listine SaS, KDH, SMK, Nova, OKS aj Gibóda.

„Zrejme sme to nedostatočne odkomunikovali akcionárom, ale druhým dychom dodávam, že sme nechceli zasahovať do ich rozhodovania. Teraz to vnímam tak, že som im mal informácie odovzdať z prvej ruky a vysvetliť, prečo tú výmenu zástupcu Košíc chceme urobiť. Toto sme možno trochu podcenili. Čiže je našou úlohou, aby sme túto informáciu správne doručili a pokúsili sa o to opäť,“ odpovedal Polaček všeobecne k tomu, ako akcionári hlasovali.

Dodal, že v tejto chvíli musí ich rozhodnutie akceptovať.

Turčanová však pre Korzár nedávno uviedla, že personálna požiadavka Košíc ako najväčšieho akcionára je adekvátna a „teda má právo byť plnohodnotnou súčasťou štatutárnych orgánov VVS. Odmietam myšlienku úmyselného blokovania nominácií“.

Zaujímalo nás, ako si teda prvý muž Košíc vysvetľuje, že vedenie Prešova, ktoré by malo mať politicky blízko k tomu z Košíc, ho nepodporilo.

„Pani primátorku si vážim a beriem to tak, že všetky nedorozumenia sa v istom čase vysvetlia,“ reagoval Polaček.

Na otázku, dokedy chcú čakať, kým sa to vysvetlí alebo vyrieši a či to nebude možno až po ďalších komunálnych voľbách, odvetil: „Vyjasním si isté záležitosti a o spôsobe vysporiadania sa s týmto stavom vás budem veľmi rýchlo informovať.“

Primátor si chce ešte počkať na názor mestských poslancov a ľudí, ktorí mu pomáhajú, aby dokázali nastaviť také zmeny ako v mestských podnikoch, keďže vodárne považuje takisto za sčasti mestský podnik.

„Budeme v tejto veci ďalej konať, ale v tejto chvíli by bolo predčasné, keby som podal úplne jasnú úvahu, čo mi vŕta v hlave.“

Reakciu primátorky Turčanovej sa nám zatiaľ získať nepodarilo.

Pýtali sme sa jej, prečo mesto Prešov nepodporilo odvolanie Sidora a neakceptovalo tak legitímnu požiadavku riadne zvolených zástupcov Košičanov.

Či to teda znamená, že ho vedenie Prešova považuje za akceptovateľného člena dozornej rady, hoci nemá podporu košickej samosprávy.

Požiadali sme ju aj o vysvetlenie, ako korešponduje s jej vyjadrením, že mesto Košice má právo byť plnohodnotnou súčasťou štatutárnych orgánov, s hlasovaním Prešova, ktorý ním prispel práve k zmareniu tohto práva.

Zisťovali sme tiež, či sa Turčanová neobáva, že by to mohlo narušiť vzťahy a spoluprácu oboch miest na rôznych projektoch.

Narušenie vzťahov s východom vraj nehrozí

Výsledok hlasovania ukázal, že samosprávy takmer z celého východu sa v tejto veci postavili proti jeho metropole.

„Proti nie, lebo väčšina sa zdržala hlasovania. Vysvetľujem si to tým, že akcionári nemajú dostatok informácií a je na mne, aby som urobil všetko pre to, aby získali informáciu o strate dôvery pána Sidora zo strany mestského zastupiteľstva a o požiadavke mesta na jeho výmenu. Podľa môjho názoru si to akcionári neuvedomili, pretože im to nebolo vysvetlené. Očakával som, že im to pred hlasovaním vysvetlené bude na mimoriadnom valnom zhromaždení.“

Polaček odmietol, že by toto hlasovanie mohlo narušiť zo strany Košíc vzťahy s ostatnými samosprávami na východe.

„Určite nie. V tejto chvíli to takto nehodnotím,“ zdôraznil.

Zopakoval, že stanovy VVS potrebujú zmeny a musí sa v nich zvýšiť aj transparentnosť.

Košického primátora mrzí, že Sidor, ktorý nie je mestským poslancom a v košickej samospráve nezastáva ani žiadnu inú funkciu, sa tým pádom vlastne nemá komu ako člen dozornej rady zodpovedať.

„Dnes nemáme priamy dosah na dozornú radu, teda na človeka, ktorému môžeme dať inštrukcie a ktorý nás vie naozaj jedinečne informovať o dianí v spoločnosti. Sme pritom najväčší akcionár. Stále sa však domnievam, že ide o akúsi zlú interpretáciu niektorým akcionárom. Je mojou úlohou, aby som v tomto urobil nápravu.“

Všetkým akcionárom napíše list, čo považuje za asi jediné štandardné riešenie. Podotkol, že možno to mal urobiť už skôr, ale neurobil to, lebo nechcel byť obviňovaný z toho, že sa snaží akcionárov ovplyvňovať.

Stretnú sa akcionári opäť v najkratšom možnom čase?

Polaček nechcel rozpitvávať, či by mohli akcionári konať pod vplyvom vedenia vodární.

„Nebudem hodnotiť rozhodnutie akcionárov. Ja si demokraciu ctím. Rozhodli, ako rozhodli. Je len na nás, ako s tým naložíme a ako nastavíme naše budúce rozhodovanie.“

Špekuláciu, či by nemohol byť napríklad problém v osobe nominanta (Gibódu) a či nemali signály, že by mali nominovať niekoho iného, okomentoval tak, že nikto z akcionárov nič také nevyriekol teraz ani v minulosti.

„Toto je vec mestského zastupiteľstva, takto to máme nastavené.“

Vedenie Košíc je pripravené požiadať o zvolanie ďalšieho mimoriadneho valného zhromaždenia, keďže v súlade so stanovami VVS na to má právo.

„Požiadame o zápisnicu i o všetky prílohy k nej z tohto valného zhromaždenia. Musíme teda rátať asi 30 dní podľa stanov. Následne, tak ako vždy, budem médiá informovať o našich krokoch. Mám istú predstavu, ale chcem si ju s vedením mesta prejsť a povedať si, ako to urobíme.“

Otázku, či budú požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia opakovane a či to bude v čo najkratšom možnom termíne, prešiel mlčaním.