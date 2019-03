Za Rašim do Bratislavy išli Polaček a Trnka 800 km. Večer ich prekvapil v Košiciach na MDŽ

Že dal prednosť Ficovi, Šefčovičovi a Lenártovej, vníma ako neúctu. Už chce len premiéra.

2. mar 2019 o 10:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. V pondelok o 18.02 hod. dostal sekretariát primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) mejl z kancelárie vicepremiéra Richarda Rašiho, že ho premiér Peter Pellegrini (obaja Smer) poveril, aby viedol rokovania o finančnej podpore od štátu pre Európsky mládežnícky olympijský festival (EYOF) 2021 v Košiciach.

„Keďže čas hrá proti nám všetkým, vzhľadom na plný pracovný program pána podpredsedu navrhujeme termín rokovania v stredu 27. 2. o 8:45 v jeho kancelárii,“ informoval Rašiho úrad Polačeka, ktorý spolu s košickým županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) prijal expresný termín v hlavnom meste o necelých 39 hodín.

A tak Polaček a jeho kolegovia z magistrátu vyrazili z Košíc 3,5 hodiny po polnoci na 400-kilometrovú trasu autom a podobne i Trnka, ktorý cestoval vozidlom župy.

Prečítajte si tiež: Raši ani po stretnutí s Polačekom a Trnkom viac miliónov do Košíc nepustí

Po asi 50-minútovom rokovaní v Bratislave, kde, ako už Korzár informoval, Raši neakceptoval žiadosť Košíc a kraja na viac peňazí pre EYOF, vicepremiér ešte stihol zasadnutie vlády o 10.00 aj brífing o 12.00.

Potom tiež sadol do auta smerom domov a okolo 17. hod. sa už zabával v košickom Spoločenskom pavilóne na turné Smeru k MDŽ so straníckym šéfom Robertom Ficom a ich prezidentským kandidátom Marošom Šefčovičom.

Toho večer, napríklad i so svojou exviceprimátorkou Renátou Lenártovou (Smer), Raši sprevádzal aj v jednej z košických pivární.

Vo štvrtok mal ešte vicepremiér program s prešovským županom Milanom Majerským (KDH) v Prešove, kde sa v ten deň večer konalo i stranícke MDŽ.

V piatok zas navštívil Ploské a so starostom Františkom Petrom (Smer) debatoval o akčnom pláne okresu Košice – okolie, ktorý tam vláda schválila vlani v októbri.

Cestou domov Raši Polačeka dokonca predbehol

„Tým, že nás s pánom Trnkom nechal cestovať 8 hodín z Košíc do Bratislavy a späť, hoci vedel, že ešte v ten istý deň bude v Košiciach, sa dá chápať ako príklad absolútnej neúcty nielen voči nám, ale najmä voči všetkým Košičanom a obyvateľom kraja. Ak niekto dá prednosť straníckym oslavám MDŽ v Košiciach a potom príjemne strávenému večeru pri pive s Renátou Lenártovou a Marošom Šefčovičom, jasne tým dokazuje, že stratil akýkoľvek zmysel pre realitu a každému sa vysmieva do tváre,“ reagoval Polaček.

Dodal, že o Rašiho návrate v ten istý deň vopred nevedel a jeho služobný bavorák ich ešte na západnom Slovensku aj predbehol.

„Na stretnutie s vicepremiérom Rašim sme do Bratislavy cestovali hneď po tom, čo sme z jeho kancelárie dostali mail, že vzhľadom na jeho nabitý pracovný program nás môže prijať len v stredu o 8.45 v jeho kancelárii. Neprekvapilo nás, že počas tých pár minút, ktoré nám vyčlenil, sme uňho nenašli ani len náznak rešpektu, no boli sme dosť sklamaní z toho, že mestu Košice nechcel zo svojej pozície nijako pomôcť,“ interpretuje rokovanie s vicepremiérom primátor.

Raši už nie je partner, chce priamo Pellegriniho

Košickí poslanci by mali o EYOF rokovať 8. marca. Polaček poslal v piatok listy Rašimu i Pellegrinimu.

Kým predsedovi vlády adresuje primátor napríklad aj slová ako „Prijmite, prosím, vaša excelencia, prejav mojej hlbokej úcty“, tak vicepremiérovi Polaček ďakuje za čas, ktorý im venoval, ale oznamuje mu tiež, že jeho postoj ich utvrdil v tom, že nie je ich partnerom v úsilí zorganizovať EYOF v Košiciach na adekvátnej úrovni.

„Premiéra v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva zo 14. februára opätovne žiadame o možnosť bilaterálneho rokovania s ním. Chceme spolu žiadať odpoveď na otázku, či vláda podporí EYOF vo vyššej miere ako sľubovaných 12 miliónov a či je na výstavbu športovej infraštruktúry dostatok finančných zdrojov.“

Primátor doplnil, že už spustili aj stránku www.sancapresport.sk, kde sa športová verejnosť môže dozvedieť bližšie informácie o EYOF 2021 a podpísať i výzvu vláde.

„Ako župan som východniarom sľúbil, že rozhýbem kraj, aj keď to bude znamenať, že budem chodiť na dlhé služobné cesty do Bratislavy, kde treba politikom pripomínať, že naša krajina nekončí na hraniciach hlavného mesta. Keď sa bývalý primátor, ako aj iniciátor EYOF v Košiciach Richard Raši stal podpredsedom vlády, dúfal som, že merať cestu do Bratislavy má zmysel. Mrzí nás, že sa s peniazmi daňových poplatníkov nenarába zodpovednejšie. Stále verím v konštruktívny dialóg s vládou a nájdenie financií na dostavbu športovísk,“ komentoval Trnka.

Zdôvodnil, že on a primátor cestovali do Bratislavy dvoma autami preto, že každý z nich mal po stretnutí s podpredsedom vlády iné pracovné povinnosti.

Vicepremiér: Bol to najlepší a jediný možný termín

„Mandát od pána premiéra, aby som sa za vládu stretol s pánom Polačekom a pánom Trnkom, som dostal tento pondelok. V ten istý deň som zaslal obidvom pánom pozvánku na stretnutie,“ vysvetľuje Raši časové okolnosti, ktoré predchádzali ich neúspešnému stredajšiemu rokovaniu v Bratislave.

„Stretnutie som sa snažil naplánovať na čo najskorší možný termín, keďže mesto Košice sa malo Slovenskému olympijskému výboru vyjadriť do konca februára, či sú vôbec schopní organizovať EYOF. Závery stretnutia sme pochopiteľne museli prerokovať aj na zasadnutí vlády. Preto termín v stredu ráno pred posledným februárovým zasadnutím vlády o 10:00 hod. bol ten najskorší, najvhodnejší a jediný možný termín,“ argumentuje vicepremiér z východu Slovenska.

Poukázal ešte na to, že Polaček predtým verejne klamal, že pozvánku dostal až v utorok, a tiež, že on v súvislosti s organizáciou EYOF nevidí najväčší problém v tom, že keď primátor, ktorý o niečo žiada vládu, musí cestovať do Bratislavy.

„Dnes (v utorok – pozn. red.) predpoludním sme dostali informáciu z Úradu vlády, že sa v stredu ráno v Bratislave s nami stretne podpredseda vlády Raši, ktorého o to požiadal premiér Pellegrini. Toto gesto vnímame veľmi pozitívne a oceňujeme, že bol navrhnutý termín tesne pred stredajším rokovaním vlády a za ňu sa na ňom zúčastní človek, ktorý miluje Košice,“ uviedol ešte pred stretnutím Polaček.

Teraz vysvetľuje, že mejl od Rašiho síce bol sekretariátu primátora doručený ešte v pondelok večer, ale v takom čase, že sa o ňom skutočne dozvedel až v utorok ráno.