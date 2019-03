Kultúrničku v mestskej organizácii nahradil Gibóda. Proti zaužívaným pravidlám

Blaškovičová: Vysvetľujú si štatút, ako chcú.

5. mar 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na nedávnom rokovaní košického mestského zastupiteľstva sa menili zástupcovia mesta v mestských podnikoch a podnikoch s účasťou mesta. Opozícia vtedy hovorila o politických čistkách.

V Creative Industry Košice odvolali poslanci zo správnej rady Ľubicu Blaškovičovú (nezávislá).

Na jej miesto zvolil mestský parlament za člena správnej rady viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý).

Neprešiel komisiou

Podľa štatútu podniku tvorí správnu radu päť členov, jedným z nich je poslanec mestského zastupiteľstva, ktorého nominujú a odvolávajú mestskí poslanci na návrh kultúrnej komisie.

To sa však v Gibódovom prípade nestalo.

Na zastupiteľstve na to upozornila poslankyňa Zuzana Slivenská (nezávislá).

„Apelovala som na nesprávnosť postupu. Už na kultúrnej komisii som sa pýtala pani námestníčky, či sa budú na najbližšom zastupiteľstve voliť členovia organizácií a bolo mi povedané, že určite nie. No keď nám prišli materiály pred zastupiteľstvom, boli tam nominácie jednotlivých členov. Keďže tento návrh z komisie neprišiel, tak nie je v súlade so štatútom, aby sme hlasovali o námestníkovi,“ povedala poslankyňa.

Podľa Kataríny Popovič z právneho a legislatívneho referátu magistrátu táto požiadavka ukotvená v stanovách organizácie mesta nemá oporu v zákone.

Poslankyňa: Šité horúcou ihlou

To však podľa Slivenskej nevylučuje, aby návrh prišiel z kultúrnej komisie. Štatút podľa nej nie je v rozpore so zákonom.

„Bolo to šité veľmi horúcou ihlou. Považujem to za dôležité, pretože členom správnej rady by podľa mňa mala byť osoba, ktorá má aspoň niečo spoločné s kultúrou, minimálne sa o ňu zaujíma a inklinuje k nej. Z vyjadrení pána Gibódu som usúdila, že má iné priority čo sa týka Košíc, ako kultúru.“

Slivenská hlasovala proti zvoleniu Gibódu. Predpokladá, že zo strany magistrátu dôjde k zmene štatútu.

Blaškovičová: Gibóda tam nepatrí

Podľa bývalej šéfky kultúrnej komisie Blaškovičovej je jej odvolanie v poriadku, na rozdiel od menovania Gibódu.

„Komisia kultúry schvaľuje poslanca. Nie je to tam síce napísané, ale je to logické, že to má byť človek z kultúry. Lenže komisia kultúry o tom vôbec nerokovala. To nebolo miesto pre úradníka mesta ani pre viceprimátora, to bolo miesto pre poslanca nominovaného komisiou kultúry, teda logicky to mal byť kultúrnik. Nie zberač funkcií, “ vysvetľuje Blaškovičová.

Podľa nej pravidlá nepustia: „Len oni si vysvetľujú štatúty tak, ako chcú sami. Gibóda tam nemá čo robiť, má tam sedieť poslanec minimálne s kultúrnym vzdelaním a aktivitami.“

Blaškovičovú na tom istom zastupiteľstve nepustili ani do kultúrnej komisie, ktorej uplynulé roky šéfovala.

Námestník: Aj ja som ju kritizoval

Podľa vedenia radnice je všetko v poriadku.

Gibóda tvrdí, že štatút ani zákon neporušil.