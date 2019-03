Hokejový vlak Macejko pokrstili hokejisti Nagy a Laco

Počas svetového šampionátu bude voziť fanúšikov.

4. mar 2019 o 14:31 (aktualizované 4. mar 2019 o 15:20) SITA

KOŠICE. Počas hokejových majstrovstiev sveta v Košiciach a Bratislave (10. – 26. mája) budú môcť fanúšikovia využiť posilnené vlakové spojenie.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v deň zápasov slovenskej reprezentácie v Košiciach sedem mimoriadnych vlakov.

Železničný dopravca v pondelok v Košiciach pokrstil aj špeciálny IC vlak Macejko, ktorému meno prepožičal oficiálny maskot majstrovstiev sveta.

Ako budú premávať vlaky

Hokejový IC vlak Macejko bude premávať denne od 3. marca z odchodom z Bratislavy o 6:01 a príchodom do Košíc o 10:48.

V dňoch zápasov slovenskej reprezentácie bude toto pravidelné IC posilnené o štyri vozne II. triedy a spoločenský vozeň.

„Chceme ho pripraviť tak, aby sa v ňom mohli rozoberať niektoré situácie a udalosti zo zápasov. Mala by to byť taká fanzóna pre športových fanúšikov počas cestovania,“ uviedol Karol Martinček, člen predstavenstva ZSSK, dopravný partner svetového šampionátu.

Po zápasoch slovenskej reprezentácia vypraví ZSSK špeciálny vlak IC Macejko, ktorý pôjde mimo grafikonu s odchodom plánovaným o 23:17 z Košíc a príchodom o 03:58 do Bratislavy.

Stáť bude v staniciach Poprad - Tatry, Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín a Trnava.

Ak sa bude predlžovať, vlak počká

Tento vlak ale bude pružne reagovať na vzniknutú situáciu počas zápasov Slovenska.

„Budeme v úzkom kontakte so štadiónom a ak by sa predlžovalo, tak tento vlak to bude reflektovať a počká na fanúšikov tak, aby ich mohol odviezť smerom do Bratislavy,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie MS Michaela Grendelová.

Zároveň zdôraznila, že vlaky patria v súčasnosti k jedným z najekologickejších spôsobov dopravy a k zavádzaniu tzv. „zelených opatrení“ sa hlási aj organizačný výbor MS 2019.

Martinček dodal, že špeciálny IC vlak Macejko doplní klasické spoje, ktoré spoločnosť denne vypraví aj počas majstrovstiev na trase Bratislava – Košice a späť, po štyri každým smerom.

V noci po zápasoch Slovenska je podľa neho cesta do Bratislavy možná aj rýchlikom Zemplín, ktorý z Košíc vyráža o 23:45 a do Bratislavy prichádza okolo 6:00.

„Tento rýchlik však musí dodržiavať grafikon,“ upozornil Martinček.

Ako dodal, cena lístkov na špeciálny vlak je štandardná ako v klasickom IC vlaku.

Každý cestujúci dostane v mimoriadnom vlaku od národného dopravcu fanúšikovský šál.

Krstnými rodičmi sa stali Nagy a Laco

Krstnými rodičmi IC vlaku Macejko, ktorých hokejovú podobu vozňov navrhol dizajnér Stano „JAS“ Malák, sa stali hokejoví reprezentanti a v súčasnosti hráči HC Košice Ján Laco a Ladislav Nagy.

„Je to dobrá myšlienka s tým, že to bude aj flexibilné, čo sa týka odchodov po zápasoch, takže vidím to ako veľký benefit,“ uviedol k zaradeniu špeciálneho vlaku strieborný medailista z roku 2012 Ján Laco.

„Keďže medzi Bratislavou a Košicami ešte nie je diaľnica, práve železnica je najvhodnejšou formou cestovania. Sám som do Bratislavy chodil často vlakom a je to vynikajúci komfort, kde sa dá najesť i oddýchnuť si,“ dodal majster sveta z roku 2002 a bronzový zo šampionátu v roku 2003 Ladislav Nagy.

Predaj vstupeniek Vo štvrtok 28. februára sa spustila záverečná fáza predaja vstupeniek na jednotlivé zápasy šampionátu. Ako v tejto súvislosti uviedla Grendelová, lístky na zápasy slovenského tímu aktuálne nie sú k dispozícii, ale stále sa v predaji ešte môžu objaviť. „Je tam niekoľko technických blokácií, ktoré musíme držať pre stavbu mediálnej tribúny, podľa počtu štúdií, ktoré budeme mať v hale, a podľa marketingových plnení. Ešte je ale možné, že zopár vstupeniek sa na zápasy Slovenska do predaja dostane. Neviem ale v akom množstve, ani kedy,“ povedala Grendelová. Podobná situácia je aj s českou reprezentáciou v Bratislave. Na ostatné zápasy ešte denné lístky k dispozícii sú.