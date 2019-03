Rozpočet bobtná, milióny lietajú. Už len dva dni a Košice môžu prísť o olympiádu

Djordjevič: Polaček hrá divadielko. Titl: Bývalé vedenie klamalo a oblbovalo.

6. mar 2019 o 0:00 Mária Šimoňáková, Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Možno už len pár dní bude mesto Košice organizátorom letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má v metropole východného Slovenska uskutočniť v roku 2021.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) totiž mesto pre problémy s financovaním podujatia a stavom športovísk vyzval, aby najneskôr do piatka 8. marca oznámilo jasné stanovisko k organizácii EYOF.

Práve v piatok majú o ponechaní alebo odstúpení od organizácie EYOF definitívne rozhodnúť poslanci Košíc.

Ak teda do 8. marca nedá primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) kladnú odpoveď, SOŠV to bude považovať za signál odstúpenia mesta od zmluvy, bude o tom informovať Európske olympijské výbory a zachrániť krajinu pred medzinárodnou hanbou sa zrejme pokúsia zmenou dejiska v rámci Slovenska, napríklad do Popradu či iného mesta.

Vyhrali za Rašiho, nemali žiadneho súpera

Košice získali právo organizovať EYOF 2021 (23. – 31. júla, 10 športov a vyše 3 000 športovcov od 14 do 18 rokov z 50 krajín) v roku 2016 ako jediný uchádzač bez protikandidáta, keďže španielska Vitoria sa rozhodla svoju kandidatúru stiahnuť.

Vtedy rátali s predpokladanými nákladmi z viacerých zdrojov na usporiadanie podujatia okolo 8 - 9 miliónov eur a na investície do infraštruktúry ďalších asi 30 miliónov.

Dnes už za nového vedenia mesta sa celkový rozpočet pohybuje v rozpätí od 85 cez 99 až po 122 miliónov eur.

Vtedajší primátor Košíc Richard Raši (Smer) bol po podpise zmluvy o organizácii v roku 2016 v dobrej nálade: „Máme 5 rokov na to, aby sme všetko pripravili tak, aby sa naše mesto zvýraznilo na športovej mape Európy.“

Nový primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) po nástupe do funkcie 2,5 roka pred termínom EYOF vyhlásil, že projekt zdedil nepripravený a je pod časovým tlakom.

Košice vs. vláda. Polaček vs. Raši

Hlavným problémom je teraz spor nového vedenia samosprávy mesta i kraja s vládou, za ktorú vo veci EYOF koná práve košický exprimátor a súčasný vicepremiér Raši.

Konflikt spočíva vo výške spolufinancovania rozpočtu podujatia zo strany štátu, ale aj v pohľade na vhodnosť lokality výstavby kľúčového športoviska pre EYOF - Národného tenisového centra (NTC), ktoré už má byť po novom multišportovou halou, na Popradskej ulici.

Raši minulý týždeň v Bratislave rokoval s Polačekom a županom Rastislavom Trnkom (nezávislý), obaja žiadali viac peňazí, ale neúspešne.

Primátor sa ešte chce stretnúť priamo s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), ale či sa mu to do konca týždňa podarí, je stále neisté.

Vicepremiér: Poslal jeden, doniesol druhý

Podľa Rašiho bol rozpočet EYOF (v celkovej výške 85 miliónov), ktorý mu Polaček poslal pred ich rokovaním, v poriadku a zodpovedal pôvodným dohodám.

„Podkladom bolo uznesenie mestského zastupiteľstva (zo 14. februára – pozn. red.) a pracovný materiál predložený primátorom, ktorý obsahoval rozpočet (mesta – pozn. red.) na EYOF vo výške 25,5 milióna eur odsúhlasený Slovenským olympijským výborom a vládou,“ informoval vicepremiér.

Dodal, že už skôr listom potvrdil, že tento rozpočet vláda podporí 12 miliónmi, pričom ešte pridá financie na rekonštrukciu vysokoškolských internátov na olympijskú dedinu (vyše 20 miliónov) a výstavbu NTC (18 miliónov štát a 6 miliónov Slovenský tenisový zväz), takže spolu prispeje vláda Košiciam na EYOF asi 50 miliónmi eur.

Raši však opísal, že na stretnutí Polaček tvrdil, že omylom asi poslal zlú verziu rozpočtu a na rokovaní predložil oveľa drahšiu.

Košice a župa chcú spolu pridať 24 až 48 miliónov

„Primátor Košíc a predseda KSK predložili podľa ich slov aktualizovaný materiál, kde bol rozpočet mesta na EYOF navýšený z pôvodných 25,5 na 40,2 až 63,1 milióna a rozpočet kraja z pôvodných 5 na 15,2 milióna. Celkovo teda išlo o navýšenie rozpočtu z 30,5 milióna (25,5 miliónov – mesto, 5 miliónov – kraj) na v tzv. optimálnom variante 78,3 milióna, teda zhruba o 50 miliónov eur,“ argumentuje podpredseda vlády.

„Aj keď sme návrh aktualizovaného rozpočtu dostali až na rokovaní, prešiel som ho s predsedom a primátorom a dospel som k záveru, ktorý mi ani jeden zo zúčastnených pánov nedokázal faktami vyvrátiť, že pôvodne naplánovaný rozpočet je plne postačujúci a vytvára aj dostatočnú rezervu na nepredpokladané udalosti. Stačilo len identifikovať a vyhodiť z neho položky, ktoré tam naozaj nemajú čo hľadať,“ uviedol Raši.

„Hry sa v Košiciach dajú zorganizovať na dobrej úrovni a Košičanom, ak bude mesto postupovať v súlade s odsúhlasenými plánmi a rozpočtami, zostane nový atletický štadión a NTC na Popradskej ulici, nové Centrum úpolových športov, nové atletické ovály, zrekonštruovaná Angels aréna, nová krytá atletická hala pri Športovom gymnáziu na Triede SNP, Mestská krytá plaváreň s novým osvetlením a stropom bazénovej haly, ale aj zrekonštruované internáty,“ zhrnul podpredseda vlády.

Polaček: Namiesto 12 potrebujeme aspoň 30

Primátor tvrdí, že projekt EYOF, do ktorého sa Košice pustili za Rašiho, našiel na radnici zanedbaný.

„Vláda chce dať 12 miliónov len na organizáciu EYOF, ktorá by stála minimálne 13 miliónov, a nič na výstavbu alebo rekonštrukciu športovísk. Pri výstavbe NTC existuje memorandum, že vláda naň prispeje 60 percentami. Pôvodná suma určená na NTC mala byť okolo 15 miliónov, čiže vláda by naň prispela 9 miliónmi eur. Momentálne sa ale uvažuje o multifunkčnej hale na mieste NTC s odhadovaným nákladom 30 miliónov. Žiaden predstaviteľ vlády mestu doteraz nedal záruky, že by vláda v takom prípade poskytla na výstavbu NTC 60 percent – 18 miliónov eur. Čo sa týka rekonštrukcie internátov na Jedlíkovej ulici, už sa nehovorí o 25 miliónoch eur, ale len o 21 miliónoch alebo aj nižších sumách,“ vysvetľuje pochybnosti Polaček.

Vyčíslil, že mimo NTC a internátov potrebujú Košice od vlády namiesto 12 minimálne 30 miliónov.

„Pôvodne sa uvažovalo, že na EYOF by malo stačiť podstatne menej peňazí, avšak výrazne sa zmenili niektoré okolnosti. Nastal výpadok financií, ktoré mali byť pri výstavbe športovísk použité zo súkromných zdrojov (trojmiliónová rekonštrukcia Cassosportu a výstavba Centra úpolových športov tiež za 3 milióny – pozn. red.).“

Doplnil, že mesto dokáže ufinancovať maximálne 10 až 12 miliónov s pomocou bankových úverov.

Djordjevič: Polaček rozohral divadielko

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) zverejnil na sociálnej sieti pôvodný aj zvýšený rozpočet a opýtal sa primátora, či to nebol zámer, aby Raši nemal na výber.

„Ak niekto v priebehu dvoch týždňov navýši svoj rozpočet 2,5-násobne (mesto) a 3-násobne (KSK), akú odpoveď čaká? Divadielko však bolo zahrané veľmi účelne.“

Zastupiteľstvo má v piatok rozhodnúť o EYOF.