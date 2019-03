Alternatívou pre stavbu NTC je aj pozemok pri Luniku IX

Ak zrušia mládežnícku olympiádu, dajú do športovísk 10 miliónov.

5. mar 2019 o 19:23 Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) na utorkovej tlačovej konferencii opäť zopakoval, že mesto Košice chce zorganizovať Európsky letný festival mládeže EYOF 2021.

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) ho však nechcú organizovať v starých nevyhovujúcich halách a telocvičniach na výnimky. Túžia po tom, aby bol EYOF impulzom pre rozvoj športovej infraštruktúry v meste.

„Bez peňazí nemôžeme realizovať také obrovské investície. Nemôžeme dopustiť, aby sa z organizovania EYOF napokon pre mesto stala enormná finančná záťaž, ktorú budeme dlhé roky pociťovať v chýbajúcich investíciách do ďalších oblastí rozvoja mesta,“ uviedol Polaček.

Nezrušiť, či zrušiť EYOF? Rozhodnú mestskí poslanci

Rozčesnúť polemiku, či EYOF organizovať alebo nie, majú mestskí poslanci na piatkovom mestskom zastupiteľstve.

Primátor informoval, že im vedenie mesta predloží na výber dve alternatívy.

„Oni už rozhodnú, ako ďalej bude v tejto otázke mesto postupovať. V prípade, ak vláda uvoľní Košiciam 30 miliónov eur (zatiaľ ponúka iba 12 miliónov – pozn. red) na výdavky súvisiace s EYOF vrátane výstavby športovej infraštruktúry, ku ktorým bude v zmysle memoranda garantovať poskytnutie 18 miliónov na výstavbu NTC, budem osobne žiadať poslancov, aby súhlasili s jeho organizovaním,“ predstavil prvú alternatívu.

Spolu so županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) tiež očakávajú, že vláda poskytne KSK 10 miliónov eur na výstavbu atletického štadióna a gymnastickej haly, ku ktorým KSK pridá 5 miliónov z vlastných zdrojov.

„Ak sa tak stane, všetci okamžite začneme pracovať na organizácii EYOF. Takisto veríme, že vláda dodrží svoj záväzok, že na rekonštrukciu vysokoškolských internátov, kde budú bývať mladí športovci, dostanú univerzity v meste aspoň 20 miliónov eur tak, ako o tom pôvodne uvažovalo ministerstvo školstva,“ pripomenul Polaček.

V takom prípade podľa neho potvrdia mestskí poslanci uznesenie z roku 2016, ktorým sa Košice prihlásili k organizovaniu EYOF.

„Založíme neziskovú organizáciu, ktorá bude EYOF organizovať, zvolíme členov jej orgánov a začneme prijímať zamestnancov,“ sľúbil primátor.

Druhou alternatívou je, že ak sa však vláda rozhodne neposkytnúť požadované financie do športovej infraštruktúry, navrhne vedenie mesta zrušenie spomínaného uznesenia a predstaví aktualizovaný Akčný plán rozvoja športu na ďalšie štyri roky.

„V ňom podrobne popíšeme, ako by sme investovali 10 miliónov eur do výstavby a rekonštrukcie športových hál a ihrísk v meste, ako by boli napr. výstavba multifunkčnej haly či rekonštrukcie Angels arény alebo Hádzanárskej haly Slavomíra Šipoša. Na konci poslanci rozhodnú, aké stavby sa budú realizovať. V tomto prípade by polovica finančných zdrojov bola z úveru mesta a druhú by sme vykryli z prostriedkov mestského rozpočtu,“ informoval Polaček.

So Slovenským olympijským a športovým výborom by sa chceli podľa Polačeka pokúsiť ešte aj o alternatívu, že by si usporiadanie EYOF vymenili so slovinským mestom Koper, ktoré má tento športový festival zorganizovať v roku 2023.

Alternatívy pre NTC – pri Luniku IX a Cassosporte

Podľa našich informácií majú byť jednou alternatívou výstavby Národného tenisového centra (NTC) namiesto Popradskej ulice nejaké mestské parcely pri Luniku IX.

Polaček to potvrdil a ich lokalizáciu opísal iba tak, že sa nachádzajú „pri Myslavskej ceste, ako je AquaReina“.

„Je to jediný pozemok, ktorý by nás nestál nič,“ poznamenal primátor.

Na mape nehnuteľností sme také našli v tejto lokalite medzi Triedou KVP a Novobanskou ulicou práve pri objekte firmy AquaReina (teda oproti Luniku IX). Mesto tam má tri parcely s rozlohou dovedna zhruba 40-tisíc metrov štvorcových.

Ich celistvosť však narúšajú dva úzke a dlhé súkromné pozemky. Navyše sú takisto blízko rodinných domov ako plánované NTC na Popradskej. Takže tie to zrejme nebudú.

Z mapy vyplýva, že potom je z hľadiska veľkosti vhodný mestský pozemok na takéto športovisko v tejto lokalite už len priamo na začiatku Lunika IX.

Ďalšie miesto, s ktorým sa uvažuje na výstavbu tenisového centra, pokrýva celé priestranstvo medzi halou Cassosport a obchodným centrom Optima.

Mestské parcely tam dávajú dokopy okolo 35-tisíc metrov štvorcových.

Susedia s viacerými parcelami vo vlastníctve firmy Labaš (výmera dovedna zhruba 44-tisíc metrov štvorcových). Zrejme ide o tie, ktoré sú aktuálne v ponuke nehnuteľností na predaj – celý stavebný pozemok má stanovenú cenu necelých 8 miliónov eur.

Presne toľko pýta aj mesto Košice od vlády na prípadnú kúpu náhradného pozemku za Popradskú pre NTC.

Na to, či sú teda v hre na odkúpenie mestom aj nehnuteľnosti firmy Labaš, Polaček priamo neodpovedal.

„Alternatívy lokalít na výstavbu NTC sú štyri – od nula do 8 miliónov eur. Nie je to len o tom, či predávajúci a kupujúci má záujem. V niektorých prípadoch sme spustili proces, ktorý nám má vyhodnotiť, nakoľko sú tie lokality pre danú obrovskú budovu tenisového centra vhodné alebo nevhodné. Musíme najprv pripraviť štúdie a až potom budeme pripravení na rokovania.“

Odmieta znásilňovať pečiatkovanie povolení

Primátor si v tejto súvislosti uvedomuje, že čas na rozhodnutie o EYOF je len do piatka.

„Práve preto apelujeme na vládu, aby sme získali finančné zdroje na to, aby sme mohli ďalej pracovať. Práve preto máme aj tie alternatívy od nula do 8 miliónov eur.“

Chce ich následne predstaviť mestským poslancom a aj Slovenskému tenisovému zväzu (STZ).

Ten však dal v pondelok jasne najavo, že ak nebude NTC na Popradskej, do EYOF sa inde postaviť nestihne.

„Nikto ma nemôže žiadať, aby som znásilňovať pečiatkovanie dokumentov a projektov tak, ako to bolo v minulosti, keď sa rozdávali pečiatky za rôzne ústupky. Nie, pravidlá platia pre všetkých a projekty majú spĺňať všetky požadované náležitosti,“ narážal Polaček na to, že stavebný úrad mesta Košice zastavil stavebné konanie pre vydanie povolenia na dopravné stavby, bez ktorých sa športovisko budovať nemôže.

„Investor bol vyzvaný, aby odstránil nedostatky. Neurobil to, preto nebola iná možnosť a stavebné konanie bolo koncom januára zastavené,“ uzavrel primátor.