Staré Mesto chce rozšíriť pešiu zónu v centre Košíc

Kováčsku aj Mäsiarsku ulicu plánuje bez áut do štyroch rokov.

7. mar 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Ambiciózny zámer oznámilo neplánovane vedenie Starého Mesta počas utorkového stretnutia s podnikateľmi z historického centra.

Tí kritizovali aj nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti na Kováčskej ulici a hluk, ktorý tu vzniká najmä v nočných hodinách a počas víkendov.

Inšpirovali ho európske metropoly

„Minimálne od Camelotu po Mlynskú ulicu tam máme pretekársku dráhu so silnými motorkami aj autami. Je tam motoristický exhibicionizmus, videl som aj nejaké motorky šúchať po asfalte. Aspoň v letných mesiacoch od Retra po Mlynskú by sa možno dala nejakým spôsobom obmedziť premávka, prípadne ju nechať len pre taxíky a rezidentov,“ povedal obyvateľ Kováčskej ulice s tým, že hluk berie ako daň za to, že býva v centre mesta.

„Prihrali ste mi na tému, ani som o tom ešte nechcel veľmi hovoriť, ale mám naštudované nejaké knihy. Kováčsku a Mäsiarsku ulicu si viem predstaviť ako pešiu zónu. To by bola nádhera, iné metropoly v Európe sú príkladom toho, že sa to dá. A poďme sa o tom baviť, poďme robiť všetky kroky, aby sa to čo najskôr podarilo. Myslím, že je to dobrý krok. Hlavne Kováčska, ale chcel by som aj Mäsiarsku,“ povedal starosta Igor Petrovčik (Spolu).

Prekvapené publikum starostovi rozpačito zatlieskalo.

„Pred tým, ako sa z Hlavnej ulice stala pešia zóna, boli tu tiež rozporuplné názory. A vidíte, čo to prinieslo,“ reagoval starosta.