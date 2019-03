Kľúč k úspechu Košíc môže byť dvakrát Laco. V bránke i útoku

Aké sú šance hokejistov HC v play-off.

7. mar 2019 o 0:00 Marián Špacai

KOŠICE. Hokejisti HC Košice opäť nevstúpia do play-off Tipsport ligy z komfortnej pozície.

Hoci počas sezóny atakovali aj prvé miesto tabuľky, po skončení základnej časti sa museli uspokojiť so štvrtým.

Už teraz tak majú oproti najväčším konkurentom v boji o titul nevýhodu, lebo v prípadnom semifinále budú hrať takmer naisto eventuálny rozhodujúci zápas u súpera.

Najprv sa však medzi kvarteto najlepších musia dostať. A ani to nebude ľahká úloha.

Vo štvrťfinále ich totiž čaká HK Poprad, ktorý v priebehu tejto sezóny poväčšine tiež ukazoval dobrú tvár.

Tiež siahal aj na vyššie priečky, no napokon skončil na piatej pozícii.

Navyše, trikrát v tomto ročníku dokázal dobyť Steel Arénu. To je bilancia, ktorá oceliarov môže strašiť.

Košice síce na oplátku tiež vyhrali oba zápasy na popradskom ľade, ale v play-off bude úradovať aj psychika. Kto sa s ňou popasuje lepšie, ten vyhrá.

Košický hokej čaká na úspech na svoje pomery už dlho (tri roky nehral finále).

Posledné dva ročníky sa púť oceliarov skončila už vo štvrťfinále. To bolo veľké sklamanie. Aké sú šance, že do tretice to bude iné?

Možná cesta vedia cez dvoch Lacov, majstra a vicemajstra sveta. Laca Nagya a Jána Laca.